U Salonu Muzeja grada Beograda 16. aprila 2026. biće u 19 časova otvorena izložba slikarskog opusa Mirsada Begića, jednog od ključnih stvaralaca savremene slovenačke umetnosti. Izložba pod nazivom Izabrane slike donosi promišljenu kuratorsku celinu koja u prvi plan postavlja umetnikov slikarski opus, godinama razvijan paralelno sa skulpturom, a široj javnosti celovitije otkriven tek u poslednjem periodu.

Foto: Arhiv Galerije Novak

Begić je u poslednjim decenijama odlučno obeležio javni prostor brojnim figuralnim plastikama i javnim spomenicima u zemlji i inostranstvu, među kojima su i monumentalna bronzana bočna vrata ljubljanske katedrale sv. Nikole, nastala povodom prve posete pape Jovana Pavla II Sloveniji.

Njegovo delo prepoznatljivo je po intenzivnoj telesnosti, izraženoj materijalnosti i unutrašnjoj izražajnoj napetosti koja proizlazi iz duboko ličnog, a istovremeno univerzalnog iskustva. Izložba u Beogradu zato nije samo predstavljanje slika, već i jasan pomak perspektive: slikarstvo se otkriva kao unutrašnje jezgro njegovog vajarskog mišljenja.

Begićevo slikarstvo nije prateći segment njegovog vajarstva, već otkriva najdublju strukturu njegovog stvaralačkog procesa. Ako je skulptura polje trodimenzionalne napetosti, slika tu napetost kondenzuje u njenom najčistijem obliku. Volumen se na platnu ne gubi, već se zgušnjava u slojevitosti materijala, u sažetoj kompoziciji i u liniji koja nosi težinu mase. Crtež kod Begića nije pripremna faza, već temeljni stvaralački čin. Figura se ne uspostavlja kao opis tela, već kao arhetipsko prisustvo, kao koncentrat iskustva koji prevazilazi individualno i postaje univerzalno.

Postavka napušta linearno i hronološko čitanje. Umesto narativa uspostavlja intenzivno vizuelno polje u kojem pojedinačna dela deluju kao samostalni događaji. Slika ne ilustruje, već otvara polje percepcije. Mirsad Begić (1953) diplomirao je na Akademiji likovnih umetnosti u Ljubljani i usavršavao se na St. Martin’s School of Art u Londonu. Od 1983. godine živi i stvara u Ljubljani. Dobitnik je Nagrade Prešernovog fonda (2000) i predsedničkog odlikovanja, Ordena za zasluge za neprocenjiv vajarski opus (2021).

Mirsad Begić ostaje jedan od retkih umetnika koji spaja monumentalni javni izraz sa intimnom, introspektivnom umetničkom praksom. Na otvaranju će govoriti sekretarka za kulturu grada Beograda dr Jelena Medaković, gradonačelnik Grada Ljubljane Zoran Janković, ambasador Republike Slovenije u Republici Srbiji Nj. E. dr Slobodan Šešum, galerista Franci Novak, počasni konzul Republike Srbije u Republici Sloveniji Tomaž Kavčič, kustoskinja Špela Stramšek i umetnik Mirsad Begić. Izložba će u Salonu Muzeja grada Beograda biti otvorena do 17. maja 2026.







