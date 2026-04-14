Beograd dobija mjuzikl o kojem će se pričati, najavljuju autori. "Srpski inat", veliki emotivni spektakl o Srbiji, njenoj istoriji i narodu, stiže pred publiku 27. aprila u Zvezdara teatru, a već sada izaziva ogromno interesovanje.

Deda i unuka

U centru priče je razgovor dede i unuke - dve generacije, dva pogleda na svet - i istina koja se prenosi kroz vreme. U ulozi dede pojavljuje se Slobodan Ćustić, dok lik unuke tumači Lina Teodorović, a njihov odnos na sceni donosi emocije koje gađaju pravo u srce.

Foto: Marina Lopičić



Ovo nije samo mjuzikl, ovo je priča koja otvara pitanja koja mnogi izbegavaju. U tri snažne celine - stradanje, praštanje i ljubav - publika prolazi kroz ono što nas je oblikovalo kao narod. Od bola i gubitaka do snage, prkosa i želje da se ide dalje.

Poruka koja odzvanja kroz celu predstavu je jasna i snažna - samo sloga Srbina spasava, a pitanje koje ostaje jeste da li smo to zaboravili.

Na sceni se smenjuju gluma, ples i muzika u produkciji koja podiže standarde - uz 22 igrača i statista, hor "Collegium Musicum" i snažan vizuelni doživljaj pomoću savremenih video-projekcija. Spoj tradicionalne, duhovne i moderne muzike daje mjuziklu posebnu energiju, koja ne ostavlja ravnodušnim.

Poseban pečat daju i gosti mjuzikla, Nikola i Bojana Peković, umetnici koji pomeraju granice muzike. Bojana, koja je prva u svetu dobila master diplomu na studijama gusala u Helsinkiju, donosi potpuno nov zvuk ovog instrumenta, dok Nikola, virtuoz na harmonici sa više od 50 nagrada, svojim nastupom dodatno pojačava emocije.

Kreativni tim

Idejni tvorac mjuzikla je Beat Street Dance Company, uz kreativni tim koji čine glumac i profesor Milan Pajić, koji debituje kao reditelj, dramaturg Vesna Stanković, kompozitor Marko Cvetković, koreografi Jovanka Keser, Dušanka Dekić Beba, Marina Maksimović, Negovan Jovičić i producent Mikica Antonić.

Milan debituje kao reditelj



"Srpski inat" nije samo mjuzikl, to je ogledalo jednog naroda. A jedno je sigurno, iz ove sale nećete izaći isti.

