Fotografija koja je u kratkom roku zabrinula hiljade obožavalaca pojavila se na Instagram profilu poznatog violončeliste Stjepana Hausera. Na slici, muzičar ozbiljnog i setnog izraza lica gleda direktno u kameru, noseći bež medicinski okovratnik. Prateća poruka još je dramatičnija: Hauser najavljuje otkazivanje svih koncerata planiranih za 2026. godinu zbog iznenadnih zdravstvenih problema.

„Srce mi se slama dok ovo pišem“

U dugačkoj i emotivnoj objavi, Hauser se obratio svojim „dragim obožavaocima“, navodeći kako mu je slomljeno srce što mora da otkaže sve nastupe.

„Slama mi se srce što vam moram reći da sam prinuđen da otkažem sve koncerte planirane za 2026. godinu zbog zdravstvenog problema koji zahteva hitnu pažnju i odmor. Molim vas da znate da je ovo privremeno stanje i da sam u potpunosti posvećen oporavku.

Ovo nije nešto što sam ikada želeo da napišem. Istinski sam se radovao povratku na scenu i ponovnom deljenju tih trenutaka s vama. Toliko je ljubavi, rada i priprema već uloženo u ove nastupe, što ovu odluku čini još težom.

Prema savetu lekara, sada moram da stavim svoje zdravlje na prvo mesto kako bih se u potpunosti oporavio i što pre vratio muzici - i vama.

Svima koji su planirali da dođu i s nestrpljenjem čekali ove koncerte, iskreno se izvinjavam. Ovo je jednako bolno i razočaravajuće za mene kao i za vas.

Hvala vam od srca na razumevanju, strpljenju i kontinuiranoj podršci. To mi znači više nego što mogu da izrazim rečima.

Radujem se što ću vas ponovo videti vrlo uskoro“, stoji u objavi.

Ispod objave odmah su se nizali komentari zabrinutih obožavalaca iz celog sveta.

„Tvoje zdravlje je važnije od svega, molim te, čuvaj se“, „Šta se dogodilo?“, „Želimo ti brz oporavak“, samo su neke od hiljada poruka podrške koje su pristigle.

(Kurir.rs/ Net.hr)

