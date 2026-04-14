Slušaj vest

Na nešto više od sat vremena vožnje od Beograda, u mestu Krnjevo, nadomak Smederevske Palanke, nalazi se Ekata Estate – autentičan prostor koji ovog juna postaje domaćin prvog Ekata festivala, zamišljenog kao četvorodnevno iskustvo koje spaja muziku, pozorište, savremenu umetnost i gastronomiju.

Ekata Estate je multifunkcionalni kompleks koga čine destilerija, restoran, galerija i amfiteatar, projektovan kao jedinstvena arhitektonska celina inspirisana savremenim brutalizmom. Upravo u takvom okruženju nastaje festival koji publici nudi pažljivo kuriran program i nesvakidašnje iskustvo.

Foto: Ilya Ivanov

U periodu od 3. do 7. juna 2026. godine, Ekata festival donosi bogat četvorodnevni program, koji će svečano otvoriti Big Band RTS-a, u sredu, 3. juna 2026.

Iste večeri otvara se izložba „Kontinuitet konceptualne prakse“, Radomira Damnjanovića Damnjanа i umetničke grupe Gorgona.

Drugi festivalski dan, u petak, 5. juna, rezervisan je za muzički program, kada će nastupiti istaknuti klavirski duo Vasil Hadžimanov i Bojan Zulfikarpašić, čiji susret na sceni Ekata amfiteatra, obećava nesvakidašnje muzičko iskustvo.

Foto: Ilya Ivanov

Već narednog dana, u subotu, 6. juna, na programu je predstava „Prah“, u režiji Veljka Mićunovića, sa Natašom Ninković i Zoranom Cvijanovićem, kao i nastup Divne Ljubojević i ansambla Melodi.

Festival će u nedelju, 7. juna, zatvoriti specijalna muzička gošća, čije ime će biti objavljeno u narednim nedeljama.
Tokom trajanja festivala, posetioci su pozvani da istraže izložbeni program, uživaju u pažljivo osmišljenoj gastronomskoj ponudi i provedu vreme u inspirativnom ambijentu Ekate.

Ulaznice za Ekata Festival biće dostupne od ponedeljka, 20. aprila u pretprodaji putem platforme tickets.rs.

Foto: Ilya Ivanov

Program festivala:

SREDA, 3. JUN 2026.
OTVARANJE FESTIVALA
Big Band koncert (Atrijum)
Otvaranje izložbe:
Radomir Damnjanović Damnjan i Gorgona:
Kontinuitet konceptualne prakse

PETAK, 5.JUN 2026.
Vasil Hadžimanov i Bojan Zulfikarpašić (Amfiteatar)

SUBOTA, 06.JUN 2026.
Pozorišna predstava: “PRAH”, Nataša Ninković i Zoran Cvijanović (Amfiteatar)
Koncert: DIVNA LJUBOJEVIĆ I ANSAMBL MELODI (Amfiteatar)

NEDJELJA, 7. JUN 2026.
ZATVARANJE FESTIVALA – KONCERT

