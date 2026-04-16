Slušaj vest

Superzvezda 20. veka, pionir kinematografije, jedan od najvećih sineasta svih vremena, ikona filma, čudesni izvođač i još mnogo toga navodi se na pomen Čarlija Čaplina.

Postao je poznat širom sveta kroz alter ego "Skitnice“, te se danas smatra jednom od najuticajnijih ličnosti u filmskoj industriji. Njegova karijera je trajala skoro 75 godina, a najviše uspeha je postigao za vreme ere nemog filma.

Sam je producirao svoje filmove, a od 1919. godine je imao i potpunu kontrolu nad njima jer je osnovao svoju distributersku kuću, nazvanu "United Artists“. Pored toga, pisao je, režirao, prepravljao i komponovao muziku za svoje filmove. Dobio je počasnog Oskara za "neverovatan efekat koji je postigao sa pokretnim filmovima, umetnošću ovog veka“ 1972. godine.

Umeo sa publikom

Tokom četrdesetih godina prošlog veka, Čaplin je naišao na razne kontroverze, te je njegova popularnost počela da opada. Razlog za to je najviše bilo njegovo mešanje u politiku, a mnogi su ga upoređivali i sa Hitlerom, zbog sličnosti u odrastanju i fizičkom izgledu.

Zato je Čarli odlučio da napravi komediju o njemu, što je bilo izuzetno rizično, te je lik Skitnice zamenio sa Jevrejskim Berberinom. Film je objavljen 1940. godine, uz veliki publicitet. U filmu je po prvi put koristio zvuk.

Čarli Čaplin Foto: Profimedia

Iako je projekat bio uspešan, publici se nije svideo kraj u kojem sam Čarli gleda u kameru i pet minuta pričao o zaustavljanju rata i fašizma. Film je dobio pet Oskara, uključujući i one za "Najbolji film“, "Najbolji originalni scenario“ i "Najboljeg glumca“.

Moćna ličnost

Britanski filmski institut ga opisuje Čaplina kao "dominantnu figuru svetske kulturne baštine", a Tajm magazin ga je svrstao u "100 najvažnijih ljudi 20. veka" zbog osmeha koji je doneo na lica miliona ljudi i zbog toga što je "manje-više izmislio globalnu prepoznatljivost i što je pomogao da se jedna industrija pretvori u umetnost".

Ljubavne nevolje i moćna očinska figura

Prvi brak sa glumicom Mildred Haris, okončao je ubrzo pošto im je tri dana po rođenju preminuo sin, ali je glumica kao razlog razvoda navela Čarlijevu "mentalnu okrutnost". Brak sa glumicom Litom Grej okončan je nagodbom koja je u to vreme bila verovatno najskuplji razvod u istoriji Holivuda do tada (procena da je nagodba vredela današnjih 38 miliona funti). Posle tri neuspešna braka, sreću je pronašao sa Unom i s njom dobio osmoro dece i proveo 34 godine u braku.

Čarli Čaplin i Una O'Nil u restoranu Foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia

- Bio je nedostupan. 'Tvoj otac radi, nemoj ga ometati, izgubiće inspiraciju' - stalno su mi govorili. Naš se svet vrteo oko dobrobiti oca. Odrasla sam uz ikonu, ali zapravo nikada nisam shvatila ko je bio taj čovek - priseća se ćerka Džejn i potvrdila da je njen otac proveo život u sumnji.

- Ostvario je svoj životni san, ali mislim da nikada nije prevazišao svoje sumnje. Uspe li ih iko ikada prebroditi? Mislim da te to nikada ne napušta - reči su Džejn.

Čarli Čaplin i Una O'Nil sa decom Foto: / Universal images group / Profimedia

- Bio je toliko moćan da se nisi mogao s njim svađati, jer on nije mogao grešiti, on je uvek bio u pravu - ispričao je Majkl.

Prema knjizi biografa Pitera Akrojda, Čaplin je bio sebičan, okrutan i dominantan čovek. Manipulator, koji nije imao osećaj kajanja. Zbog "ljubavi" prema mladim devojkama, Čaplinu je dugo odlagana plemićka titula, ali se istom ipak uspeo okititi 1975, dve godine pre smrti.

600.000 dolara za otkup leša

25. decembra 1977. godine, Čaplin je umro od srčanog udara u snu. Sahrana održana dva dana kasnije je bila privatna prema njegovim željama.

Sahranjen je u Švajcarskoj, a tri meseca posle sahrane, njegovo telo je ukradeno. Uni Čaplin su otmičari mrtvog Čarlija tražili 600.000 dolara za otkup, ali su Gančo Ganev i Roman Vardas ubrzo bili uhapšeni i poslati u zatvor. Njegovo telo pronađeno zakopano u selu Novil. Vraćeno je na prvobitno groblje, nakon čega je ograđeno betonom.

Mala planeta 3623 Čaplin

Jedna mala planeta u našem sistemu koju su otkrili sovjetski astronomi zove se 3623 Čaplin.

Spomenici Čaplinu se mogu videti ne samo na londonskom Lester skveru, već i u Slovačkoj, Poljskoj, Irskoj, Indiji, Italiji, Španiji i Švajcarskoj.

(Kurir.rs)

