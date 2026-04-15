Mišel Fajfer i Kurt Rasel se vraćaju: „The Madison“ zvanično dobija treću sezonu
Danas je SkyShowtime objavio da je hit serija The Madison potvrđena za treću sezonu. Od tvorca, nominovanog za Oskara, Tejlora Šeridana, serija okuplja impresivnu glumačku postavu koju predvode nominovana za Oskara Mišel Fajfer i nominovani za Zlatni globus Kurt Rasel, uz Bo Garet (Firefly Lane), El Čapman (A Man Called Otto), Patrik Džej Adams (Suits), Amaja Miler (War for the Planet of the Apes), Alaina Polak (The Surrender), Ben Šnecer (3 Body Problem), Kevin Zegers (Power), Rebeka Spens (Lady in the Lake), Danijela Vasinova (1923), Metju Foks (Lost) i Vil Arnet (Is This Thing On?).
Prve četiri epizode prve sezone serije The Madison sada su dostupne ekskluzivno na SkyShowtime platformi (na dostupnim tržištima), dok nove epizode izlaze svakog petka.
Produkcija druge sezone je završena, a datum premijere biće naknadno objavljen.
O seriji The Madison
Serija The Madison predstavlja Šeridanovo najintimnije ostvarenje do sada, radnja se odvija kroz dva upečatljivo različita sveta - očaravajuće pejzaže Montane i živahnu energiju Menhetna - dok istražuje snažne porodične veze koje drže porodice na okupu.
Predstavljamo porodicu Clyburn – prva sezona serije The Madison, koja broji šest epizoda, predstavlja dirljivu studiju tuge i ljudske povezanosti, prateći porodicu iz Njujorka u dolini reke Medison u centralnoj Montani.
Izvršni producenti serije The Madison su Tejlor Šeridan, Dejvid C. Glaser, Džon Linson, Art Linson, Ron Burkl, Dejvid Hatkin, Bob Jari, Kristina Aleksandra Voros, Majkl Fridman, Mišel Fajfer, Kurt Rasel i Kit Koks. Voros je režirala svih šest epizoda prve sezone.
Seriju produciraju Paramount Television Studios, 101 Studios i Bosque Ranch Productions, dok je za distribuciju zadužen Paramount Global Content Distribution.