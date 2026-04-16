Nije stvar subjektivnog osećaja:filmovi u širokoj bioskopskoj distribuciji su poslednjih decenija osetno produžili trajanje. Analiza 36.431 bioskopskih naslova pokazuje da su takvi filmovi s prosečnih 106 minuta početkom 2000-ih došli na 114 minuta u 2020-im.

Podatke je objavio istraživač filmske industrije Stiven Folovs, analizirajući filmove objavljene u bioskopima od 1980. do 2025.Njegovi podaci pokazuju i važnu razliku: kada se gledaju svi filmovi u bioskopskoj distribuciji, prosečna dužina decenijama se zadržava oko 100 do 103 minuta, pa je rast najuočljiviji upravo kod velikih naslova sa širokim izlaskom u stotinama ili hiljadama dvorana u Severnoj Americi. U 2024. prosečan film, gledano globalno, trajao je 103,6 minuta.

Dvosatni film više nije izuzetak

U 1980-im je oko 14 odsto filmova sa širokim izlaskom trajalo duže od dva sata, a u 2020-im je taj udeo porastao na 32 odsto. U istom periodu filmovi kraći od 90 minuta gotovo su nestali iz glavne bioskopske ponude: s oko 13 odsto pali su na 7 odsto. Folovs zato zaključuje da "film duži od dva sata više nije neuobičajen".

Dodaje i da je danas raspon od 105 do 119 minuta postao najčešći format za filmove u širokoj distribuciji. Drugim rečima, ono što se nekad doživljavalo kao produženi blokbaster, danas je sve bliže novom standardu.

Akcija, franšize i veliki budžeti vuku prosek prema gore

Najveći rast beleže akcioni filmovi. Prema Folovsovoj analizi, prosečan akcioni naslov u širokoj distribuciji trajao je 103 minuta u 1980-im, a u 2020-im 128 minuta, dakle čak 25 minuta duže. Franšizni filmovi takođe su se osetno produžili: u 2020-im prosečno traju 121 minut, dok su samostalni filmovi na 112 minuta.

Folovs navodi da je budžet još bolji pokazatelj dužine od same pripadnosti franšizi. Filmovi snimljeni za manje od 10 miliona dolara kroz četiri decenije gotovo da nisu menjali trajanje, dok oni s budžetom od 100 miliona dolara ili više danas prosečno traju oko 130 minuta, naspram oko 122 minuta u 2000-im. Kao moguće razloge navodi prelazak na digitalnu projekciju, selidbu kraćih filmova na striming, želju studija da bioskopski hit deluje kao događaj i veću pregovaračku snagu reditelja koji mogu da proguraju duže verzije svojih filmova.

To se vidi i na novijim naslovima. "Project Hail Mary" traje 156 minuta, "Dune: Part Two" 165 minuta, a "Oppenheimer" 180 minuta.

Zanimljivo, istraživanje Talker Researcha na 2.000 Amerikanaca pokazalo je da ispitanici idealnom smatraju dužinu od 92 minuta. Samo 15 odsto njih prihvatilo bi film duži od dva sata, a tek 2 odsto film duži od dva i po sata.

