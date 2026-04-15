Slušaj vest

Beogradska pozorišna scena uskoro dobija novu, snažanu i uzbudljivu pozorišnu predstavu "Ljudi odozgo“, koja će premijerno biti izvedena 21. aprila na sceni Teatra na Brdu.

Ovaj duhoviti, britki i emotivno slojevit komad autora Seska Gaja, koji je od svoje prve izvedbe u Barseloni 2016. godine osvojio publiku širom Evrope i Latinske Amerike, sada prvi put stiže i pred domaću publiku. Ekskluzivna prava za postavljanje u ovom delu Evrope pripala su upravo Teatru na Brdu, čime ova premijera dobija poseban značaj.

Foto: Teatar na Brdu

Komad nas vodi kroz naizgled jednostavnu situaciju - večeru među komšijama koja nakon neočekivanog pitanja prerasta u uzbudljivu i nepredvidivu dramsku igru ispunjenu lavinom emocija, dilema i skrivenih istina, a publiku ostavlja pred pitanjem koliko smo spremni da rizikujemo zarad sreće.

U režiji Patrika Lazića, predstava okuplja vrhunski glumački kvartet - Sergeja Trifunovića, Aleksandru Tomić, Alekseja Bjelogrlića i Ivu Ilinčić. Kroz susret dva para i sudar njihovih intimnih svetova, predstava "Ljudi odozgo“ otvara duhovit, ali i bolno prepoznatljiv prostor za preispitivanje savremenih odnosa, ljubavi i izbora koje pravimo. Upravo u toj mešavini zabave i brutalne istine leži globalni uspeh ovog komada, ali i snažan potencijal za domaću publiku.

Autorski tim predstave čine scenografkinja Vesna Popović, kostimografkinja Velimirka Damjanović, dok organizaciju potpisuje Lena Baljak, a muzika je rezultat zajedničkog rada ansambla i kreativnog tima.

