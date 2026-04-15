Danas je, na dan rođenja Živojina Pavlovića, u Pozorišnom muzeju u Zaječaru, Enesu Haliloviću, prvom laureatu, svečano uručena novoustanovljena nagrada „Živojin Pavlović” za roman „Bekos”, u izdanju „Lagune” iz Beograda, kao priznanje za najbolji društveno angažovani roman u 2025. godini.

Žiri u sastavu Miloš Latinović (predsednik), Milena Pavlović, Mladen Vesković, Vlasta Mladenović i Vanja Čolić (članovi) doneo je ovu odluku jer smatra da je „Enes Halilović pravi nastavljač proznog rukopisa Živojina Pavlovića, za kojeg je i u književnosti i u kinematografiji život bio najveće čudo vredno priče i pričanja”.

Vladimir Đuričić, direktor Narodnog pozorišta Timočke Krajine „Zoran Radmilović”, u veoma emotivnom tonu obratio se mnogobrojnim posetiocima ove svečanosti, ističući da je ovo veliki dan ne samo za Zaječar već za srpsku kulturu uopšte. Naime, ustanovljavanjem ove nagrade koja nosi ime Živojina Pavlovića naš grad ispravlja jednu nepravdu i odužuje se ovom eminentnom umetniku, vrsnom književniku, jednom od najznačajnijih srpskih reditelja, slikaru i profesoru Beogradskog univerziteta, koji je najveći deo svog detinjstva proveo u selu Vratarnici kod Zaječara i koji je govorio da je Istočna Srbija njegov duhovni zavičaj. Đuričić je zahvalio svima koji su u ovome učestvovali, navodeći da je ideja o književnoj nagradi došla na inicijativu Radoša Bajića, Radeta Šerbedžije, te da je on sa Milenom Pavlović, ćerkom pokojnog Pavlovića, prošao dug put od ideje do same realizacije, u čemu su mu pomogli, osim pomenutih glumaca, i Nebojša Bradić, Miloš Latinović i drugi. Takođe, najavio je da će od sledeće godine na dan Pavlovićevog rođenja (15. april) biti organizovan stručni skup kako bi se njegov lik i delo još bolje osvetlili, te da će uz pomoć pokrovitelja, Grada Zaječara, u budućnosti biti podignuta i spomen-soba Živojina Pavlovića.

Radoš Bajić, prijatelj i saradnik Živojina Pavlovića, jedan od izdavača Pavlovićevih izabranih dela u 10 tomova i njegovih dnevnika u šest tomova, obraćajući se prisutnima, potvrdio je da je ovo uistinu jedan veliki dan: „To je primer da negde na obodima i ivicama, iznad provalija u kojima se srpsko društvo nalazi već dugo vremena, ipak postoji jedan ljubomorno čuvani kutak u kome možemo govoriti o kulturi ovoga naroda, o njegovoj duhovnoj snazi i o velikanima koji su palili svetlo i gradili jedno bogatstvo koje mi u svojoj baštini i nasleđu nosimo.” Takođe, kao i Milena Pavlović, prisetio se vremena provedenog sa Živojinom Pavlovićem sa dubokom emocijom i setom što nas je takav velikan napustio prerano.

Miloš Latinović, predsednik žirija za dodelu nagrade „Živojin Pavlović”, još jednom je čestitao laureatu Enesu Haliloviću, navodeći da je poetika Živojina Pavlovića, njegov ispis, zapravo temelj za promišljanje i vrednovanje novih dela koji konkurišu za ovo priznanje. Kao pripadnik takozvanog crnog talasa, Pavlovićevo delo „karakterišu crnilo društva, licemerje pojedinca, depresivnost moćnika, naslućivanje raspada, odbijanje da se stvarnost falsifikuje. Ta preporuka odnosi se i na roman „Bekos” Enesa Halilovića.”

Dobitniku priznanja Enesu Haliloviću direktor Vladimir Đuričić uručio je nagradu, a Milena Pavlović bronzanu plaketu sa likom Živojina Pavlovića. Nakon što se zahvalio svima, Ustanovi „Zoran Radmilović“ kao i Gradu, ne skrivajući uzbuđenje zbog toga što je prvi dobitrnik nagrade koja nosi ime velikana srpske i jugoslovenske kulture, Halilović je istakao da dugo i mnogo čita i piše i da to želi da nastavi da radi do kraja svog života. Za svoj roman je rekao: „Bekos je priča o deci, o ljudima, o strasti, o samoći, o pažnji koja je svima potrebna jer niko od nas nije zadovoljan količinom pažnje koju je dobio u životu. Ljubav je velika opsesija, pažnja, biti prisutan u nečijem životu. Svi smatramo da smo dali mnogo više pažnje nego što smo je dobili. Baš u toj razlici sadržan je ovaj roman.” Takođe, poželeo je da ova nagrada nastavi da živi i da se dodeljuje jer je danas započeta jedna tradicija, koja se ne nasleđuje samo, već se uvek iznova gradi.

