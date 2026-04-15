HBO serija "Beli lotos" započinje snimanje 4. sezone u Francuskoj
Nagrađivana HBO Original serija „Beli lotos“ (The White Lotus), autora Majka Vajta, dobitnika nagrade Emi, započela je snimanje na francuskoj rivijeri. Četvrta sezona snima se u Kanu, Sen Tropeu i Monaku, dok će se deo produkcije odvijati i u Parizu, iako radnja ostaje smeštena na Azurnoj obali.
Četvrta sezona prati novu grupu gostiju i zaposlenih u hotelu „White Lotus“ tokom jedne nedelje, u vreme održavanja Filmskog festivala u Kanu.
U glavnim ulogama su Helena Bonam Karter, Vensan Kasel, Stiv Kugan, Kaleb Džonte Edvards, Dilan Enis, Korentan Fila, Ari Grejnor, Marisa Long, Aleksander Ludvig, Kris Mesina, Ej-Džej Mihalka, Kumail Nandžijani i Nadija Tereškevič. Dodatnoj glumačkoj ekipi pridružuju se Kloi Benet, Sandra Bernhard, Heder Grejem, Maks Grinfild, Frida Gustavson, Čarli Hol, Džerad Pol, Rozi Perez, Ben Šnecner i Lora Sme.
Hoteli koji će biti prikazani u ovoj sezoni su Airelles Château de la Messardière kao White Lotus du Cap i Hôtel Martinez kao White Lotus Cannes.
Autor, scenarista i reditelj serije je Majk Vajt, dok su izvršni producenti Majk Vajt, Dejvid Bernad i Mark Kamin.
Prve tri sezone serije „Beli lotos“ dostupne su odmah na HBO Max striming platformi.
