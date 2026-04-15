Slušaj vest

Nagrađivana HBO Original serija „Beli lotos“ (The White Lotus), autora Majka Vajta, dobitnika nagrade Emi, započela je snimanje na francuskoj rivijeri. Četvrta sezona snima se u Kanu, Sen Tropeu i Monaku, dok će se deo produkcije odvijati i u Parizu, iako radnja ostaje smeštena na Azurnoj obali.

Četvrta sezona prati novu grupu gostiju i zaposlenih u hotelu „White Lotus“ tokom jedne nedelje, u vreme održavanja Filmskog festivala u Kanu.

Beli lotos The White Lotus

U glavnim ulogama su Helena Bonam Karter, Vensan Kasel, Stiv Kugan, Kaleb Džonte Edvards, Dilan Enis, Korentan Fila, Ari Grejnor, Marisa Long, Aleksander Ludvig, Kris Mesina, Ej-Džej Mihalka, Kumail Nandžijani i Nadija Tereškevič. Dodatnoj glumačkoj ekipi pridružuju se Kloi Benet, Sandra Bernhard, Heder Grejem, Maks Grinfild, Frida Gustavson, Čarli Hol, Džerad Pol, Rozi Perez, Ben Šnecner i Lora Sme.

Hoteli koji će biti prikazani u ovoj sezoni su Airelles Château de la Messardière kao White Lotus du Cap i Hôtel Martinez kao White Lotus Cannes.

Autor, scenarista i reditelj serije je Majk Vajt, dok su izvršni producenti Majk Vajt, Dejvid Bernad i Mark Kamin.

Prve tri sezone serije „Beli lotos“ dostupne su odmah na HBO Max striming platformi.

6111.jpg
the-white-lotus.jpg

Bonus video: 

HIT SERIJA „ZAUVEK TVOJ“ OD DANAS NA KURIR TELEVIZIJI  Izvor: Promo