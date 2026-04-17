Bekim Fehmiu i Branka Petrić važili su za jedan od najleših parova u bivšoj Jugoslaviji. Kruna njihove ljubavi bili su sinovi Uliks i Hedon. A njihova priča, e ona je materijal za film.

Godinama pre nego što su se zavoleli, njihovi putevi su se višestruko preplitali. Sretali su se na glumačkoj akademiji, posebno na časovima plesa.

Brak su sklopili u Rimu i to dva puta. Najpre je Branka, već trudna, stigla na pripremljenu proslavu zaboravivši rodni list. Venčanje su proslavili i objavili, da bi se ona tek naknadno vratila u Rim, ovoga puta s potrebnim papirima za sklapanje braka.

O njihovoj ljubavi govorila je Branka Petrić za "Nedeljnik", a njenu priču prenosimo u nastavku:

Svaka lepa i velika ljubavna priča ima tužan završetak. Naša ljubav je bila takva i prolazila kroz razna iskušenja, ali nije imala tužan završetak. Svako će na svoj način otići sa ovog sveta, ali naša ljubav je do kraja bila lepa i velika.

A zašto te velike ljubavi imaju tužan završetak? Nešto se desi. U našem slučaju, ona je stalno dobijala neke nove kvalitete i zahvaljujući tome mi smo preživeli 43 godine zajedno. Svaka ljubav i zajednički život je biljka koju treba da negujete, da je osvežavate, ali desi se i da ona usahne. A bude i perioda rutine i onda se potrudite da oživite. Na početku nisam ni ja sasvim upoznala Bekima. I kasnije, kad su prošle mnoge godine braka, znala sam da mu kažem: „Ti si i dalje spreman da me iznenadiš.“ A to je važno.

Gostovanje u Rusiji

Taj momenat gostovanja našeg pozorišta u Rusiji bio je uzbudljiv za ceo ansambl. Dve nedelje smo bili u tadašnjem SSSR-u, sedam dana u Moskvi, sedam dana u Sankt Peterburgu (tada Lenjingrad). A na turneju Bekim i ja krećemo kao momak i devojka. Ali stalno je među nama promenljivo, ide dobro, pa ne ide. Prođe Moskva i dođe Lenjingrad, obilazimo muzej Ermitaž, a ona koja nas vodi po njemu u razgledanje je prelepa Ruskinja Ljudmila. Kosa joj do pola leđa, plava. I svi muškarci oko nje.

I Bekimu se ona dopadne, a i da preseče jer je naša veza ne baš čvrsta. I on krene sa Ljudmilom, a ja igram neke predstave. Strašno. Njega nema u hotelu, čekam ga, patim. Nema ga. Uto nailaze moje drugarice Rada Đuričin i Olga Savić. Napolju je minus trideset, a one kažu: „Ajde da prošetamo da ti bude lakše.“

Tu je bio veliki park. Šetamo i vidimo u daljini vatricu. Krećemo ka njoj, tu je jedan krug i na sredini večita vatra a jedna babuška sa metlom čisti sneg. Čuvá večitu vatru. Razmenimo s njom par reči. U tom trenutku nailazi čovek s violinom i kaže: „Djevuške, šta radite?“, i kreće u toj noći da svira.

I kada sam se sećala svega toga, pomislim, da nije bilo tako kako je bilo, možda nikada ne bih imala fantastičan doživljaj kao te noći. I uvek sam tako gledala stvari u životu.

Bekim nije došao te noći, već tek sutradan na voz. I Ljudmila dolazi da ga isprati. Ceo ansambl je napolju, a oni se pred svima ljube. I ja to vidim. Brzo se stigne do Moskve, a do Beograda posle dve noći.

Njega ceo ansambl prezire. Ljudi su na mojoj strani. Dim ide iz lokomotive i kao da je Ana Karenjina. Svi idu na ručak u vozu. Bekim sam u kupeu, niko mu ne prilazi. On kao čita knjigu. I ja dođem i kažem mu: „Zdravstvujte. Šta čitate?“ Vidim da mu je zaigrao osmeh. Prihvata moj zagrljaj, a ansambl reaguje: „Mi smo prezreli Bekima, a Branka mu se vraća.“

O praštanju i ljubomori

Bekimova harizma bila je toliko jaka da sve ono pored njega ostaje neprimetno. Tek su posle ljudi rekli:

„Jao, pa ti si bila tako zgodna. Pa i ti si dobra glumica.“

Tek posle. Znate šta, ispod velikog hrasta ništa ne može da raste. Ali mene nije to doticalo. Nije mi smetalo. Radovala sam se. Nisam imala kompleks manje vrednosti.

Možda meni ponekad fali tog makar malog ega. Neka druga devojka bi rekla:

„Nikad više neću da ga vidim.“

A ja sam potpuno shvatila šta je za njega značila ta Ljudmila. Značila mu je kao mladom čoveku jednu super avanturu. U smislu, kad se uzme u obzir turneja, daleka zemlja… Rekao je i da je hteo da prekine sa mnom. A ja sam u šali rekla:

„Pa mogao si da nađeš neku ružniju.“

Postoje strašno ljubomorni ljudi i oni su, uz to što su takvi, potpuno svesni i da to nije dobro. Ne mislim da je moja zasluga to što nisam bila ljubomorna. Nije bio ni Bekim ljubomoran. Nikada me nije gnjavio po tom pitanju. Pojavilo bi se ponekad, ali to bi bilo sitno. A šta je ljubomora? Kad niste sigurni da vas neko voli. Ili kad niste sigurni u sebe ili kada vam je ego toliko dominantan.

Mnogo žena je Bekimu pomoglo u karijeri. Zahvaljujući slavnoj italijanskoj glumici Silvani Mangano on je dobio ulogu Odiseja. Ona je skrenula pažnju na Bekima svom mužu Dinu de Laurentisu, čuvenom filmskom producentu.

Htela je njega za cara Edipa. I onda ona dolazi u Crvenu luku, imamo zajedničku večeru i Silvana Mangano gleda u mene i kaže ekipi: „Gospođa zna sve.“

Inače, Branka je za jednu od prevara Bekima Fehmiua saznala posthumno nakon što je objavljena njegova autobiografija "Blistavo i strašno.

