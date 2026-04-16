Istorijski muzej Srbije i Centar za konzervaciju završili su restauraciju dela "Boj na Čegru" Bože Ilića. Monumentalna slika nastala je 1954. godine i, posle samo jednog kratkog izlaganja, deponovana je i decenijama skrivana od očiju javnosti. Nakon punih 17 godina tišine, zahvaljujući predanom radu stručnjaka, ova istorijska kompozicija ponovo izlazi na svetlo dana u okviru aktuelne izložbe "Herojsko i tragično - slike rata u Istorijskom muzeju Srbije".

Time restauratora

U ponedeljak, 20. aprila, u 18 časova u izložbenom prostoru restauratori će govoriti o ovom procesu. Ulaz na predstavljanje konzervatorsko-restauratorskih radova je slobodan. U razgovoru učestvuju: dr Danijela Korolija Crkvenjakov, profesor Akademije umetnosti Novi Sad, konzervatori Dragana Protić, Milica Anđelić, Nenad Bogojević i Milana Jovanović, kao i dr Katarina Mitrović, kustos Likovne zbirke IMS.

Boža Ilić (1919-1993) bio je jedan od najistaknutijih, ali i najtragičnijih figura srpskog posleratnog slikarstva. Rođen u selu Žitni Potok, završio je Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu u klasi Mila Milunovića. Neposredno nakon Drugog svetskog rata bio je slavljen kao vodeći slikar socijalističkog realizma, da bi ubrzo, zbog političkih previranja i promene umetničke klime, bio marginalizovan i gotovo zaboravljen, sve do retrospektivne izložbe u Narodnom muzeju 1994.

Ilićev stil odlikuje snažan zamah četkice, sirov kolorit i monumentalnost. Njegovo slikarstvo je energično, eskpresivno, s naglašenim emotivnim nabojem i fizičkom snagom likova. Zadržavajući ove osobine, slika "Boj na Čegru" predstavlja potpuno neočekivani iskorak u Ilićevom likovnom jeziku u pravcu modernističkog uopštavanja forme i napuštanja postulata socijalističkog realizma. Ovaj Ilićev eksperiment je pak ostao usamljeni pokušaj ovog umetnika da veliku istorijsku temu obradi na nov način. Sudbina ove slike pruža mogućnosti novih uvida ne samo u opus Bože Ilića već i u društvene i političke sile koje su oblikovale republičku kulturnu politiku u vreme tzv. liberalizacije umetnosti pedesetih i šezdesetih, kao i mesto i ulogu istorijskog slikarstva u reprezentativnoj kulturi Srbije u doba socijalizma.

Otvoreno do juna

Izložba "Herojsko i tragično - slike rata u Istorijskom muzeju Srbije", na kojoj je izložena slika "Boj na Čegru" Bože Ilića, otvorena je do juna 2026. godine.



Šta sve možete videti: Od Paje Jovanovića do potresne slike Miloša Golubovića

Među umetnicima čija su dela izložena nalaze se i imena poput Paje Jovanovića, Miloša Golubovića, Mladena Josića, Milana Milovanovića, Danice Jovanović i Miloša Gvozdenovića. Izložene slike obuhvataju različite ratne epohe, počev od Prvog srpskog ustanka, preko balkanskih ratova i Albanske golgote, sve do Drugog svetskog rata.

Prvi put je pred publikom nedavno otkupljena potresna kompozicija Miloša Golubovića, složene simbolike i snažne antiratne poruke, koja obogaćuje ikonografiju i percepciju ratnog iskustva u srpskoj međuratnoj umetnosti.

