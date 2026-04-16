Književnik Vladimir Kecamnović podneo je danas ostavku na mesto glavnog i odgovornog urednika Kulturno-umetničkog programa RTS, saznaje Kurir. On odlazi s ove funkcije na lični zahtev.

Funkciju urednika Kulturno-umetničkog programa RTS počeo je da obavlja 20. jula 2019. godine kada je na tom mestu zamenio reditelja Nebojšu Bradića. U junu 2023. godine, zvanično je imenovan za glavnog i odgovornog urednika ovog programa. Kecmanović do objave ovog teksta nije odgovarao na naše pozive.

Poznati književnik je rođen 1972. godine u Sarajevu. Sin je poznatog politikologa Nenada Kecmanovića. U rodnom gradu je završio osnovnu školu i Prvu gimnaziju. Nakon toga prelazi u Beograd, gde je 1997. godine diplomirao na Filološkom fakultetu, na Katedri za opštu književnost sa teorijom književnosti.

Objavio je romane Poslednja šansa (1999), Sadržaj šupljine (2001), Feliks (2007), Top je bio vreo (2008), Sibir (2011), Osama (2015), Kad đavoli polete (2022) i zbirke pripovedaka Zidovi koji se ruše (2012), Kao u sobi sa ogledalima (2017). Sa Dejanom Stojiljkovićem objavio je roman Kainov ožiljak (2014) i trilogiju „Nemanjići“: U ime oca (2016), Dva orla (2016) i U ime sina (2017). Objavio je i esejističko-biografsku knjigu Das ist Princip! (2014), kao i istorijsko-esejističku hroniku Dva krsta i jedna krv (2017). Sa istoričarem Predragom Markovićem napisao je knjigu Tito, pogovor (2012).

Nagrađivan za svoj književni rad

Dobitnik je stipendije Fondacije „Borislav Pekić“ i nagrada „Branko Ćopić“, „Meša Selimović“, „Hit libris“, „Vitez srpske književnosti“, „Pečat vremena“, „Pero despota Stefana“, „Teslina golubica“, „Krst vožda Đorđa Stratimirovića“, „Zlatni beočug“, Velike nagrade „Ivo Andrić“ Andrićevog instituta u Andrićgradu, kao i Andrićeve nagrade za priču „Ratne igre“ iz zbirke Kao u sobi sa ogledalima. Roman Kad đavoli polete dobio je Vitalovu nagradu.

Kecmanovićeva proza doživela je više filmskih, pozorišnih i dramskih adaptacija i prevedena je na engleski, francuski, nemački, ukrajinski, mađarski i rumunski jezik.

Scenarista je serija Senke nad Balkanom i Državni službenik. Član je književne grupe P–70 („Proza na putu“) i Srpskog književnog društva.

Bonus video: Kecmanović o sukobu Antonijević i Bjelogrlić