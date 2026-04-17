Beogradski bendSupersonik, koji od samog pojavljivanja privlači pažnju javnosti i prati ga veo misterije - pre svega zbog činjenice da glavni vokal nastupa pod maskom - predstavio je svoj debitantski autorski studijski album „Iznad horizonta“ (PGP RTS, 2026.)

Muziku grupe Supersonik odlikuje spoj popa, roka i bluza, uz savremen autorski pristup koji kombinuje emotivnu izražajnost, introspektivne tekstove i modernu produkciju. Album "Iznad horizonta" je rezultat zajedničkog rada muzičara različitih iskustava i generacija, uz ideju da se kroz spoj različitih senzibiliteta kreira savremen ali i prepoznatljiv autorski izraz.

Direktor PGP RTS-a Vladimir Graić istakao je na medijskoj promociji ovog izdanja, važnost ovakvog muzičkog projekta i prvi utisak koji je imao kada je čuo materijal:

„Kada sam dobio ovaj album i preslušao ga, znao sam da imamo nešto što je jako dobro. Raduje nas uvek i kada nam se ukaže poverenje da damo vetar u leđa novim muzičarima, što smo i učinili objavom debi albuma ove grupe, a čućete i sami.- Supersonik itekako jeste novi glas domaće scene."

Lider benda, Karlo Astrahan istakao je da Supersonik vidi kao lični umetnički projekat, čijem kvalitetu su značajan doprinos dali dokazani i iskusnii saradnici. Posebno Oliver Jovanović, koji je, kako je naglasio "imao ključnu ulogu u usmeravanju rada benda". Govoreći o identitetu benda Supersonik, Astrahan je naveo da se grupa zasniva na spoju različitih generacija, gde se mladalačka energija i iskustvo dopunjuju i zajedno oblikuju prepoznatljiv zvuk ali i poetiku, blisku različitim generacijama. Takođe, naglasio da je autorskom timu bio cilj "da stvore savremen i originalan album, koji donosi svežinu u izrazu i drugačiji pristup domaćoj muzičkoj sceni."

Autor i tekstopisac Dragan Vukašinović govorio je o kreativnom procesu i želji da se stvori autentičan zvuk: „Karlo i ja smo hteli da napravimo album koji će biti beskompromisno nov, da ima svoju svežinu i originalnost. Posvećeno smo radili i nadamo se da smo u tome uspeli.“

Album „Iznad horizonta“ benda Supersonik čini devet pesama, koje kombinuju elemente popa, roka i bluza, uz izraženu emotivnu i tematsku raznovrsnost. Među njima se izdvaja numera „Mučan dan“, koja donosi introspektivniji i mračniji ton u odnosu na ostatak muzičkog materijala ovekovečenog na ovom albumu.

Bend Supersonik čine Despot Kiš (vokal), Aleksandar Petrović (gitara), Uroš Ratković (bas gitara), Vanja Seneši (bubnjevi) i Dušan Vasiljević (gitara). U širem autorskom i produkcionom timu, važnu ulogu imaju i Karlo Astrahan- osnivač grupe i jedan od ključnih kreativnih autora, kao i muzički producent Oliver Jovanović koji je, prema navodima članova,benda značajno doprineo usmeravanju i razvoju muzičkog projekta "Iznad horizonta".

Bend planira objavljivanje pratećih spotova za pesme sa svog debi albuma, čime će dodatno predstaviti svoj muzički i autorski umetnički identitet.

Do tada, album možete poslušati na svim vodećim striming platformama za distribuciju muzike, kao i na Youtube kanalu PGP RTS-a

Takođe, članovi Supersonika najavljuju i nastupe na predstojećim domaćim muzičkim festivalima, gde će biti u prilici da se predstave široj publici i da grade svoju poziciju na muzičkoj sceni.

