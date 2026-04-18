Film "Čuvar ikone Svetog Đorđa" rediteljke Jelene Bajić Jočić, nastao po scenariju Radoša Bajića, premijerno je sinoć prikazan u Moskvi, naišavši na fantastične reakcije i veliko interesovanje tamošnje publike. Da je tema ovog ostvarenja, čiji junak je mali čovek koji ne želi da proda svoju kuću, bliska i razumljiva ruskom gledalištu, potvrdila je izvanredna atmosfera tokom prikazivanja, ali i duga diskusija koja je usledila. Sama projekcija i svetska premijera na Moskovskom festivalu, čiji je direktor Nikita Mihalkov, protekle su izvanredno, a odziv publike je premašio sva očekivanja. Reakcije prisutnih bile su izuzetno pozitivne, što je posebno došlo do izražaja nakon što je započeo razgovor sa autorima.

Jelena Bajić Jočić odgovra na pitanja publike Foto: IVAN PONOMARENKO



Koliko je ovo filmsko ostvarenje zaintrigiralo gledaoce, najbolje svedoči sesija s pitanjima i odgovorima (Q&A) nakon filma. Rediteljka Jelena Bajić Jočić i direktor fotografije Predrag Jočić su punih 45 minuta razgovarali s publikom i odgovarali na brojna pitanja.

- Veliko je zadovoljstvo biti deo Moskovskog internacionalnog filmskog festivala, 48. po redu. Među dvesta filmova koji će biti prikazani ove godine je i naš - "Čuvar ikone svetog Đorđa". Vrlo smo srećni i uzbuđeni. Ovo je film na kom smo radili dugo i u vrlo složenim uslovima, i zaista smo ponosni na činjenicu da smo uopšte uspeli da snimimo jedno ovakvo ostvarenje, a zatim i da budemo u prilici da ga prikažemo premijerno pred internacionalnom publikom - kaže rediteljka i koscenaristkinja, dodajući:

- "Čuvar ikone svetog Đorđa" je film koji se bavi životom čoveka koji živi na samom jugu Srbije. U svojoj borbi on iznalazi snage da opstane, da odoli svim iskušenjima i pritiscima, da istraje i sačuva svoje pradedovsko ognjište i krsnu slavu. Suštinski, ovo je priča o univerzalnoj borbi dobra i zla, pravde i nepravde. Tema filma ima veliki značaj za sve nas koji živimo u Srbiji, ali verujem i nadam se da će i publika širom sveta moći da razume našu metaforu i da se s njom poistoveti. Uoči premijere našeg filma, šaljemo vam srdačan pozdrav iz Moskve!

Predrag Jočić i Jelena Bajić Jočić Foto: IVAN PONOMARENKO



Ovom važnom kulturnom događaju prisustvovao je i ambasador Republike Srbije u Ruskoj Federaciji Momčilo Babić u pratnji supruge. Podršku je svojim dolaskom pružila i šira delegacija, koju su činili saradnici i predstavnici srpske ambasade u Moskvi.

Film je nastao u produkciji "Kontrast studiosa", dok su njegovu realizaciju podržali Pokrajinski sekretarijat za kulturu AP Vojvodina, Grad Niš, Grad Zaječar i Opština Medveđa, na čijoj teritoriji je film i sniman.

Producent je Nedeljko Bajić.Koproducenti filma su Niški kulturni centar, Narodno pozorište Timočke Krajine - Centar za kulturu Zoran Radmilović, i BN televizija iz Bijeljine. Distributer filma je "Art vista".

Domaća premijera se očekuje na jesen.

