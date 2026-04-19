Selo u Srbiji u kom su snimani kadrovi skoro najvećeg broja filmova van Beograda jeste zlatiborska Dobroselica. To nije klasično filmsko selo sa izgrađenom scenografijom, već pravi, živ prostor koji sa svojim ambijentom, autentičnom arhitekturom, netaknutom prirodom ima posebnu draž.

Kafa i vinjak

U kinematografiji je zabeleženo da su u Dobroselici snimani kadrovi filmova "Rat i mir" u engleskoj produkciji, "Sedefna ruža", "Crni bombarder", "Original falsifikata", "Život je čudo", a po obodima sela sniman je i film "Radio Vihor zove Anđeliju"...

Meštani Dobroselice, oni koji pamte vremena kad su se snimali filmovi u njihovom selu, kažu da bi voleli da se to ponovi, a kako navode, preko deset godina se nije snimio nijedan film na ovom prostoru.

Film Crni bombarder Foto: printscreen/youtube/ Centar film



Ostale su zabeležene izjave Dobroseličana koji su i učestvovali kao statisti u filmovima.

- Nekad se snimalo svake druge godine, a narod je imao koristi. Bile su dobre dnevnice. Sećam se u filmu "Original falsifikata", u kom sam i sama učestvovala, kad je Lazar Ristovski delio kukuruz s kamiona, a narodu zauvar. Upoznala sam mnoge glumce, ali Lazar je najbolji. Kod mene u kući je pio kafu, a kada je odlazio, doneo je kafu i vinjak. Kasnije je našoj školi kupio televizor i šporet - sećanja su žene iz familije Marjanovića.

Lazar Ristovski i Snežana Bogdanović Foto: Imdb



Meštani pamte da su ponekad svi iz kuće bili angažovani kao statisti, a i deca iz škole. Pored dobrih dnevnica hvalili su se kako su prodavali dosta mesa, kajmaka i sira, rakije, jer navode da glumci vole mnogo da popiju. Radovali su se najviše što će upoznati glumce, da razgovaraju s njima.

Svoj prvi film Gaga Antonijević je snimao na Zlatiboru. U nedalekom selu Negbina snimani su kadrovi filma "O pokojniku sve najlepše", našeg reditelja i scenariste Predraga Gage Antonijevića. Taj film je među prvim filmovima koji su imali scene iz zlatiborskih sela. Antonijević je napisao scenario i režirao kada je imao 24 godine.

Predrag Gaga Antonijević Foto: Zvezdana Gligorijević/Kurir



- To se desilo sasvim slučajno. U to vreme da bi diplomirao na filmskoj akademiji, zahtev je bio, pošto niko nije mogao da nam garantuje da ćemo snimati igrani film, da napišemo scenario za igrani film ili dokumentarni i da uradimo neku televizijsku emisiju. Ja sam tako napisao "O pokojniku sve najlepše" ili "Kako se kalio narod Gornjeg Jaukovca". Moj profesor, pokojni Bajo Šaranović, uzeo je i odneo rad u "Centar film". Pročitali su, a pre toga sam imao jedan kratak film "Gosti u Gostilju" na trećoj godini, koji su oni takođe videli i ocenili da je vrlo komunikativan. Nakon što su pročitali taj moj novi scenario rešili su da rade. To je bilo iznenađujuće za mene. Taj film je bio vrlo uspešan, vrlo angažovan, a u Veneciji sam dobio neku nagradu. Nenadano je ispalo jako dobro. Ovaj film je imao posebnu crtu i dušu, ako ništa drugo, obuhvatio je duh nekog vremena, pa sam vrlo zadovoljan što sam ga snimio - govorio je Gaga Antonijević pre nekoliko godina o ovom filmu.

Foto: printscreen/youtube/ Centar film

Problemi s vlastima

Međutim, nije prošlo sve glatko, imao je problema s tadašnjim vlastima.

- Imao sam posle problema. Bilo je teško. Kako sam i gde snimio film postalo je skupštinsko pitanje, ko je finansirao taj "politički promašaj", SUBNOR iz Subotice, Novog Sada, Zagreba, Sarajeva, pokojni general Kosta Nađ, svi su reagovali, a Programski savet televizije se ogradio od tog filma, iako su ga oni sufinansirali. Boleo je taj film mnoge, jer je bio direktan politički kroše - rekao je o tome Antonijević.

Dobroselica Foto: Turistička organizacija Zlatibor

Ali to ga nije zasustavilo da nastavi dalje svoju uspešnu karijeru. A Dobroseličani se nadaju da će ponovo doći vreme da zaigraju u nekom filmu.

