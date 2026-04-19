U Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banjaluci 20. aprila će premijerno biti izvedena predstava "Martin udio", rađena prema više puta nagrađivanom romanu Sanje Savić Milosavljević u režiji Nikole Bundala. Uprava pozorišta, autorski tim i glumački ansambl govorili su na konferenciji za medije o izazovima postavljanja ove epske priče na scenu koja obuhvata sudbinu srpskog naroda kroz različite vremenska perioda i prostora, od Drugog svetskog rata do danas.

Iz ugla mladih autora

- Ljubiša Savanović doneo je pre godinu i po dana roman "Martin udio" Sanje Savić Milosavljević. Pročitali smo ga u dahu i zajedno odlučili da je to priča koja treba da bude ispričana i postavljena na scenu Narodnog pozorišta. Ona treba da bude ispričana iz ugla jednog mladog čoveka. Nikola Bundalo je dosad pokazao da je jedan hrabar i promišljen mladić i mislim da će postaviti režiju koju će prihvatiti mladi ljudi, ali i starije generacije - rekla je Dijana Grbić, direktorka Narodnog pozorišta Republike Srpske.

Umetnički direktor Ljubiša Savanović istakao je da ovo nije samo roman o stradanju:

- Ovo je priča o ženama i muškarcima, ali pre svega o našim ženama. Sanja Savić Milosavljević nazvala je ovaj pristup ruralnim feminizmom. Za mene, ovo je priča o tome koliko bi nas danas bilo više i koliko bi ovaj prostor bio zdraviji i bogatiji da naš narod nije stradao kroz istoriju od Turaka, preko Jasenovca i Jadovna, do poslednjeg rata, dvanaest beba i svih onih čija su imena na novom spomeniku... To je priča koja stoji iza toga zašto radimo ovaj komad.

"Martin udio" donosi priču o životu, stradanju, ljubavi i istrajnosti, ispričanu kroz suze i smeh, onako kako život zaista i izgleda. Priliku da dramatizuje ovaj potresni roman dobio je Goran Starčević, koji je radio scenario za seriju "Tvrđava".



Velike reči hvale za autorski tim Narodnog pozorišta Republike Srpske imao je Jovo Maksić, koji tumači lik Rajka, Martinog supruga:

- Želim da zahvalim upravi Narodnog pozorišta što su me pozvali da radim ovu predstavu. Kad sam pročitao roman, doživeo sam katarzu - pravi rolerkoster emocija. Ovu knjigu nazivam ženskom "Knjigom o Milutinu". Deo Rajka postoji u meni, u mojim komšijama; taj Rajko je sastavni deo naše istorije. Postoji odgovornost s moje strane da opravdam te ljude, ali volim da se uhvatim ukoštac s tim - morate raditi iskreno, iz dubine duše. Pozitivno sam iznenađen radom reditelja - veliko hvala, moram da ga pohvalim, došao je spreman. Kad krenete ozbiljno da radite od samog početka, rezultat mora da se pokaže. Banjaluku smatram svojim gradom, ovo mi je druga kuća. Imao sam sreće što sam ozbiljnije glumačke korake napravio upravo u Banjaluci, radeći "Kožu" i "Kosti". Ti ljudi su mi kao rod rođeni. Što se tiče moje Marte, ne mogu da zamislim nikog drugog ko bi je igrao. Nataša Perić je divan čovek, pred njom se tek otvaraju vrata, njen talenat nema granice. Velika stvar kod ove priče je što je ona nacionalna, ali i univerzalna. U njoj može da se prepozna svako, kao, na primer, i u predstavi "Sinovi umiru prvi", koju sam gledao u ovom pozorištu - ta predstava me je rastavila. To jeste veličina i ovog dela - poručio je Maksić.

Sjajni glumci

Martu igra Nataša Perić, a u podeli su Smiljana Marinković, Aleksandar Stojković, Nikolina Friganović, Nataša Ivančević / Slađana Zrnić, Ana Vinčić, Miljka Brđanin, Tara Jovanić, Anđela Tasić, Senad Milanović, Danilo Kerkez, Anando Čenić i Nataša Ostojić.

Prva i druga repriza zakazane su za 21, odnosno 28. april, a predstavu očekujemo uskoro i u Beogradu.





