Slušaj vest

Serija „Zvaćeš se Varvara“, čiju režiju potpisuje Dejan Zečević, već tokom prvog vikenda emitovanja na RTS privukla je veliku pažnju gledalaca i osvojila publiku snažnom, emotivnom i slojevitom pričom o ljudima koji u savremenom svetu tragaju za srećom.

Ovo ostvarenje nastalo je u produkciji „Zilion filma“ i „TS medije“, a iza njega stoje scenarista Miloš Radović, reditelj Dejan Zečević i producent Lazar Ristovski. U glavnim ulogama pojavljuju se Anita Ognjanović, Una Lučić, Katarina Marković, Čubrilo Čupić, Nikola Pejaković, Andrija Kuzmanović i Ljubiša Milišić.

Pogledajte u galeriji fotografije iz serije "Zvaćeš se Varvara":

1/6 Vidi galeriju Zvaćeš se Varvara Foto: Zillion Film, Promo

Priča bez klasičnog glavnog junaka

„Zvaćeš se Varvara“ donosi nesvakidašnji narativni pristup, jer nema klasično postavljenog glavnog junaka. Umesto toga, Varvara je predstavljena kao prva među jednakima, dok serija kroz deset epizoda prati sudbine više likova, povezanih istom težnjom – potragom za srećom.

Svako od njih ima sopstvenu predstavu o tome šta sreća jeste, pa dok jedni pokušavaju da je dostignu, drugi zapravo beže od nesreće koja ih neumoljivo sustiže.

Potresne sudbine i likovi koji nose priču

Foto: Zillion Film

U središtu radnje je Milena, mlada devojka koja je još u ranoj mladosti prošla kroz teško opisivu patnju. Tražeći spas i utehu, obraća se Bogu, ne usuđujući se čak ni da traži sreću. Bog joj daje novo ime – Varvara, kako je više niko ne bi prepoznao niti ponovo povredio.

Tu su i Vladimir, Sanja i Filip, mala porodica opterećena nesrećom. Filip je bolestan, dok Vladimir pokušava da pronađe sreću uz Minu, koja ni sama ne poseduje ono za čim svi tragaju.

Posebnu emotivnu liniju nosi odnos između Varvare i Isidora, koji se zapravo ne zove tako. On je kriminalac, ali i čovek snažnih osećanja. Varvara voli njega, a on voli nju – iako je on u zatvoru, a ona u manastiru. Uprkos svemu, njihova ljubav opstaje i postaje još snažnija.

Serija koja spaja više žanrova

Jedna od upečatljivih odlika serije „Zvaćeš se Varvara“ jeste njena žanrovska razuđenost. U ovom ostvarenju prepliću se drama, melodrama, triler, fantastika, apsurd, horor i komedija.

Foto: Zillion Film

Takva kombinacija daje priči poseban ritam i atmosferu, pa serija istovremeno deluje uzbudljivo, setno, melanholično, dramatično i iskreno. Kroz brojne obrte i emotivno snažne scene, gledaocu se otkriva ono što se krije u senkama života, ali i način na koji savremeni čovek danas živi, pati, voli i nada se.

Emotivna i iskrena slika savremenog sveta

„Zvaćeš se Varvara“ nije samo priča o pojedincima, već i o vremenu u kojem živimo. Kroz istinite, neverovatne i duboko ljudske sudbine, serija osvetljava savremeni svet, njegove lomove, strahove, čežnje i stalnu potragu za smislom.

Upravo zato ovo ostvarenje ostavlja snažan utisak – jer govori o ljudima koji, svako na svoj način, pokušavaju da pronađu sreću, makar i onda kada deluje da im stalno izmiče.

Video: Trejler serije "Zvaćeš se Varvara"