Predstava “Režim ljubavi” istražuje, analizira, komentariše i kritikuje različite aranžmane ljubavnog sparivanja u savremenom kulutrnom kontekstu instant komunikacija na društvenim mrežama, onlajn dejting sajtovima i aplikacijama, kao i probleme uspostavljanja komunikacije među partnerima, onima koji participiraju u određenom ljubavnom aranžmanu: monogamna veza, serijska monogamija, veza sa preljubama, trijade, celibat, brakovi… do suočavanja sa fenomenom poliamorije (arnžmana koji podrazumeva ljubavni – seksualni i emocionalni – odnos u kome učestvuje više subjekata u najrazličitijim vrstama sparivanja).