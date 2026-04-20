Radna i uzbudljiva je bila i ova nedelja za Balet Srpskog narodnog pozorišta. U Novom Sadu je juče, na poziv direktorke Baleta Srpskog narodnog pozorišta Aje Jung, stigao Nilas Martins iz Balanšinove fondacije iz Njujorka. Ovaj čuveni igrač i repetitor Balanšinovih koreografija, držao je vežbe ansamblu kako bi utvrdio mogućnosti buduće saradnje.

Nijedan drugi koreograf u istoriji umetničke nije ostavio tako bogat legat, kao Džordž Balanšin. Nakon njegove smrti, 1983. godine, svet je bio bogatiji za baletsku trupu koja je bila među najboljima u svetu: čuveni Njujork siti balet. Takođe, ostalo je bezbroj koreografija koje su nastavile da se izvode širom zemljine kugle. Te koreografije bile su oduvek potvrda najviših standarda i kvaliteta igrača i kompanija koje su ih izvodile. Fondacija koja se brine o Balanšinovoj koreografskoj riznici, nalazi se u Njujorku, a brojni igrači koji su radili sa ovim velikim majstorom, zaduženi su da prenose njegova dela doslovno i prema strogim kriterijumima.

„Zaista smo presrećni da se nakon pregovora sa Balanšinovom fondacijom, odlučilo da gospodin Martins dođe u Novi Sad. To je velika čast. Nadam se da ćemo uskoro moći da predstavimo naše dalje planove. Prepuna sala i energija mladih igrača, učinili su atmosferu posebnom“. – rekla nam je Aja Jung.

Ni naredni vikend neće biti slobodan za igrače novosadskog Baleta. Naime, oni u subotu putuju u Budimpeštu, kako bi se predstavili u Nacionalnom teatru igre, 26. aprila. „Dobre vibracije“ u koreografiji Jakopa Godanija i Maše Kolar, otvaraju Festival igre u glavnom gradu Mađarske.