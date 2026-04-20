U čuvenom Stjudebejker teatru u Čikagu održan je sinoć koncertJasmin Levikoji će se dugo pamtiti. Publika, među kojom je bio i ljudi iz Beograda i regiona, ostala je bez daha pred glasom koji se transformiše neverovatnom lakoćom. Jasmin je prisutne provela ulicama Andaluzije koje mirišu na divlje pomorandže, preko obala Mediterana, pa sve do dubokih sefardskih korena njenih predaka.

Pogledajte šta pišu američki mediji o Jasmin Levi:

U više od 500 medija izašli su intervju s njom i najave koncerta, a svetska diva svima je ponosno pričala da je sada Srpkinja i i da je našla svoj dom u Srbiji. Krajem prošle i početkom ove godine domaći mediji su preneli vest da je Jasmin, zajedno sa svojom decom, zvanično dobila srpsko državljanstvo i pasoš.

U nedavnom intervjuu za Njuzmaks Balkans emotivno je govorila o svojoj vezi s našom zemljom.

- Sada sam potpuno Srpkinja, naučiću i srpski jezik - rekla je umetnica i dodala da naša publika "nosi istu tugu kao i ona", zbog čega se ovde oseća prihvaćeno.

Njena muzika, koju kritičari nazivaju jedinstvenim spojem sefardske tradicije, flamenka i modernog mediteranskog zvuka, sinoć je u Čikagu postala univerzalni jezik ljubavi. Teško je rečima opisati emociju koju budi njena interpretacija - to je glas koji u jednom trenutku miluje poput šapata, a u sledećem se pretvara u goropadnu oluju koja nosi sve pred sobom, da bi se na kraju sve stopilo u čistu, iskrenu ljubav.

Poseban trenutak večeri, koji je izazvao ovacije na otvorenoj sceni, bio je kada je Jasmin govorila o svom novom životu. S ponosom je istakla da je svoj dom i mir pronašla u Beogradu, gde već nekoliko godina živi. Njena veza sa Srbijom nije samo formalna - na sceni su je pratili sjajni srpski muzičari za koje je imala samo reči hvale.

Kruna u Njujorku

Nakon trijumfa u Čikagu, američka turneja se nastavlja brzim tempom. Već večeras Jasmin nastupa u Las Vegasu, sutra je u Los Anđelesu, a zatim slede Majami i Vašington. Kruna turneje biće veliki koncert u njujorškom Karnegi holu u ponedeljak, gde će ova "srpska Izraelka" još jednom pokazati svetu zašto je njen glas onaj koji slama i najtvrđa srca.

Bonus video: Jasmin već pomalo govori i naš jezik