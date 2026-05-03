"Imam maglu u glavi": Udovica Milorada Mandića Mande otvorila dušu o problemima sa kojima se suočava
Glumica i supruga pokojnog glumca Milorada Mandića Mande, Anja Mandić, gostovala je u jednom podkastu gde je otvoreno govorila o svakodnevnim izazovima i borbi sa zaboravnošću.
U vremenu kada su ljudi sve više opterećeni brzim tempom života i brojnim informacijama, Anja je iskreno priznala da je i sama počela da primećuje probleme sa pamćenjem, zbog čega je morala da pronađe jednostavnije rešenje za organizaciju dana.
Umesto da se oslanja isključivo na moderne aplikacije, glumica je razvila neobičan, ali veoma praktičan sistem.
Objašnjavajući zašto je počela da praktikuje ovu novu naviku, Anja je izjavila:
"Počela sam samoj sebi da šaljem poruke na moj broj mobilnog, sms poruke, šta treba da kupim i šta treba da uradim. Jer mi se desi da i ako zapišem u kalendaru telefona ja odem na maj mesec, na jun i kao iznenadim se u nekom trenutku. To je počelo da me nervira. Ja rekoh: 'Bože, imam tu maglu u glavi'", rekla je Anja u podcastu "Moje najbolje godine - To sam ja"!
Inače, Milorad Mandić Manda je preminuo 15. juna 2016. godine na bini usred premijere dečije predstave "Petar Pan" u UK "Vuk Karadžić".
"Retko ko zna da smo na toj predstavi u prvom redu bili Andrija i ja. Uvek smo ga ljubili pred predstavu međutim taj dan nismo stigli. Sedeli smo u prvom redu i kako sam gledala, on je pao sa broda, pomislila sam da je to smislio, kao pada u vodu. Međutim kad se nije pomerao videla sam da nešto nije u redu, tražila sam nekoga pogledom da mi potvrdi moje strepnje i videla Bobu Mićalović, koja je isto gledala sa decom predstavu, i ona me je zbunjeno gledala. Znala sam da nešto ne valja. U tom trenutku sam sama skočila na scenu i želela da mu oči budu zatvorene međutim njemu su bile otvorene i ja sam znala da nije dobro. Bila sam rastrojena između njega koji leži na sceni i Andrije koji je u prvom redu sve to posmatrao. Zatim oni navlače zavese i izvode decu iz sale, a ja ostajem unutra na sceni, dok mi dete od devet godina ostaje iza samo", ispričala je glumica svojevremeno u emisiji "Preživeli".
