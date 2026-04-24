Nisam mu biološki otac, ali on je moje dete: Irfan Mensur je jednom rečenicom pokazao kakav je čovek zaista
Glumac Irfan Mensur oduvek je važio za umetnika koji privatne teme deli promišljeno, a upravo zato njegove reči o porodici i odnosima imaju posebnu težinu. Ovoga puta, Irfan Mensur o prvom sinu Srne Lango govorio je otvoreno, prisetivši se okolnosti koje su oblikovale njegov pogled na život.
Gostujući na Una televiziji, dotakao se mnogih tema – od detinjstva i razvoda roditelja, do svojih brakova i očinstva koje, kako ističe, podrazumeva prisustvo, brigu i svakodnevnu bliskost.
Kako je naglasio, lično iskustvo razvoda roditelja snažno je uticalo na njegov kasniji odnos prema životnim odlukama i partnerskim odnosima.
– U krizi sam bio nekoliko dana kada sam shvatio da se njih dvoje razvode, tu je bila negde moja kriza, ali pošto sam već imao nekih drugara i prijatelja i saznanja o tome da se ljudi i razvode, ja sam to prihvatio kao stvar koja je nepomerljiva. Nisam bio od dece koja će ići od mame do tate i govorio: “Pa, nemojte, šta ću ja.” Ja sam to usvojio kao dato i zato sam verovatno bio tako racionalan pa sam rekao da neću ni sa mamom, ni sa tatom, nego kod bake.
– Moji se nisu razveli u cveću, nisu ostali u dobrim odnosima. Možda su zato svi moji razvodi, što zvaničnih i nezvančinih brakova, takvi da sam ja uvek ostajao jako dobar prijatelj sa ženama koje su odlazile iz mog života ili me izbacivale iz svog života. Ali sam i dan danas prijatelj sa tim ženama. Dakle ja sam napravio samo jedan iskorak i opomenu da to nije dobro. Nisam se osećao dobro kad vidim da njima nije bilo dobro, da su prosto morali da se razvedu – rekao je glumac, te otkrio svoj stav o tome kada se čovek razvodi.
– Pa kad vidi da stagnira, ne mislim u muško-ženskim odnosima, ne govorim o dodiru, o intimi…Uvek idete kao dvojka jel… Idete kroz život i pravite neki svoj put, pa kad vidite da se taj put usporava, mislim da je najbolje sesti i reći: “Hajmo svako svojim putem”. Ne zbog opterećenja, da je opterećenje već bi došlo do sukoba, nego bolji je izraz probaj sam/a , biće ti bolje, biće mi bolje.
Irfan Mensur o prvom sinu Srne Lango govori sa puno emocija
Iz braka sa Ljiljanom Perović glumac ima sina Filipa, dok je sa Srnom dobio sina Pavla, koji je krenuo umetničkim putem svojih roditelja. Ipak, Irfan Mensur o prvom sinu Srne Lango posebno emotivno govori, jer je njenog sina Aleksu prihvatio kao svoje dete, bez ikakve razlike.
– On je došao kod mene i u moj život kao klinac od godinu i po dana. I sa mnom je proveo sledećih šesnaest, sedamnaest godina koliko sam bio u braku sa Srnom Lango. Pa, naravno da je to moj sin. Ja sam se sa njegovim ocem dogovorio, ti si mu tata, ja sam mu ćale – rekao je Irfan Mensur o prvom sinu Srne Lango.
– To dete je raslo uz mene, sve što je saznao, pokupio je i od mene… Naravno da je uzimao od svog oca i od svoje majke, ali ja sam bio celodnevno prisutan u njegovom životu, odrastanju, biranju škola, prijatelja, rešavanju problema i tako dalje…Pa kako to je moj sin, ja zaista ne pravim nikakvu razliku, nisam biološki otac , ali to je moj sin – istakao je Irfan Mensur o prvom sinu Srne Lango u emisiji “UNA intervju”.
Srna Lango o porodici
O korektnim odnosima koje su uspeli da sačuvaju i nakon razvoda, govorila je i sama Srna, naglašavajući da na prethodne brakove gleda bez trunke gorčine, naprotiv, sa dozom zahvalnosti.
– Ja ne znam šta nije jasno. Ja sam imala dva divna braka i imam dva divna bivša muža, trenutno nemam trećeg, ali Bože moj – rekla je Srna Lango jednom prilikom.
Priča koju Irfan Mensur o prvom sinu Srne Lango deli sa javnošću svedoči o tome da roditeljstvo ne mora biti zasnovano isključivo na biologiji. Kako sam naglašava, najvažnije je prisustvo, briga i ljubav – a upravo to, kako kaže, čini odnos koji traje i kada se partnerski putovi razdvoje.
