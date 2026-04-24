Glumac Irfan Mensur oduvek je važio za umetnika koji privatne teme deli promišljeno, a upravo zato njegove reči o porodici i odnosima imaju posebnu težinu. Ovoga puta, Irfan Mensur o prvom sinu Srne Lango govorio je otvoreno, prisetivši se okolnosti koje su oblikovale njegov pogled na život.

Gostujući na Una televiziji, dotakao se mnogih tema – od detinjstva i razvoda roditelja, do svojih brakova i očinstva koje, kako ističe, podrazumeva prisustvo, brigu i svakodnevnu bliskost.

Irvan Mensur

Kako je naglasio, lično iskustvo razvoda roditelja snažno je uticalo na njegov kasniji odnos prema životnim odlukama i partnerskim odnosima.

– U krizi sam bio nekoliko dana kada sam shvatio da se njih dvoje razvode, tu je bila negde moja kriza, ali pošto sam već imao nekih drugara i prijatelja i saznanja o tome da se ljudi i razvode, ja sam to prihvatio kao stvar koja je nepomerljiva. Nisam bio od dece koja će ići od mame do tate i govorio: “Pa, nemojte, šta ću ja.” Ja sam to usvojio kao dato i zato sam verovatno bio tako racionalan pa sam rekao da neću ni sa mamom, ni sa tatom, nego kod bake.

Irfan Mensur

– Moji se nisu razveli u cveću, nisu ostali u dobrim odnosima. Možda su zato svi moji razvodi, što zvaničnih i nezvančinih brakova, takvi da sam ja uvek ostajao jako dobar prijatelj sa ženama koje su odlazile iz mog života ili me izbacivale iz svog života. Ali sam i dan danas prijatelj sa tim ženama. Dakle ja sam napravio samo jedan iskorak i opomenu da to nije dobro. Nisam se osećao dobro kad vidim da njima nije bilo dobro, da su prosto morali da se razvedu – rekao je glumac, te otkrio svoj stav o tome kada se čovek razvodi.

Srna Lango i Irfan Mensur

– Pa kad vidi da stagnira, ne mislim u muško-ženskim odnosima, ne govorim o dodiru, o intimi…Uvek idete kao dvojka jel… Idete kroz život i pravite neki svoj put, pa kad vidite da se taj put usporava, mislim da je najbolje sesti i reći: “Hajmo svako svojim putem”. Ne zbog opterećenja, da je opterećenje već bi došlo do sukoba, nego bolji je izraz probaj sam/a , biće ti bolje, biće mi bolje.

Irfan Mensur o prvom sinu Srne Lango govori sa puno emocija

Pavle Mensur je sin Irfana Mensura i Srne Lango

Iz braka sa Ljiljanom Perović glumac ima sina Filipa, dok je sa Srnom dobio sina Pavla, koji je krenuo umetničkim putem svojih roditelja. Ipak, Irfan Mensur o prvom sinu Srne Lango posebno emotivno govori, jer je njenog sina Aleksu prihvatio kao svoje dete, bez ikakve razlike.

– On je došao kod mene i u moj život kao klinac od godinu i po dana. I sa mnom je proveo sledećih šesnaest, sedamnaest godina koliko sam bio u braku sa Srnom Lango. Pa, naravno da je to moj sin. Ja sam se sa njegovim ocem dogovorio, ti si mu tata, ja sam mu ćale – rekao je Irfan Mensur o prvom sinu Srne Lango.

Srna Lango

– To dete je raslo uz mene, sve što je saznao, pokupio je i od mene… Naravno da je uzimao od svog oca i od svoje majke, ali ja sam bio celodnevno prisutan u njegovom životu, odrastanju, biranju škola, prijatelja, rešavanju problema i tako dalje…Pa kako to je moj sin, ja zaista ne pravim nikakvu razliku, nisam biološki otac , ali to je moj sin – istakao je Irfan Mensur o prvom sinu Srne Lango u emisiji “UNA intervju”.

Srna Lango o porodici

O korektnim odnosima koje su uspeli da sačuvaju i nakon razvoda, govorila je i sama Srna, naglašavajući da na prethodne brakove gleda bez trunke gorčine, naprotiv, sa dozom zahvalnosti.

– Ja ne znam šta nije jasno. Ja sam imala dva divna braka i imam dva divna bivša muža, trenutno nemam trećeg, ali Bože moj – rekla je Srna Lango jednom prilikom.

Instagram/srna.lango

Priča koju Irfan Mensur o prvom sinu Srne Lango deli sa javnošću svedoči o tome da roditeljstvo ne mora biti zasnovano isključivo na biologiji. Kako sam naglašava, najvažnije je prisustvo, briga i ljubav – a upravo to, kako kaže, čini odnos koji traje i kada se partnerski putovi razdvoje.

