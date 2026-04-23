Ministar kulture Nikola Selaković je na svečanosti u leskovačkom Kulturnom centru zvanično otvorio Nacionalnu prestonicu kulture za 2026. godinu i tom prilikom istakao da je večerašnji događaj onaj poseban momenat kada Leskovac postaje „ogledalo cele jedne zemlje“ i u kome kultura postaje najjasniji izraz našeg nacionalnog bića, naše svesti o tome ko smo, odakle dolazimo i kuda idemo.

Prema njegovim rečima, program Prestonice kulture Srbije 2026. „Leskovačka kultura za sva čula“ nije samo sklop programa nego izraz jedne ozbiljne, promišljene i odgovorne kulturne politike koja razume da se na kulturu ne gleda kao na trošak, već kao na temelj razvoja i da ona nije i ne može biti privilegija pojedinaca niti „samo prestonog i još jednog do dva velika grada“ već privilegija svih građana u svakom mestu u Srbiji.

„Republika Srbija je, kroz kroz Ministarstvo kulture i u saradnji sa gradom pokazala jasnu i nedvosmislenu posvećenost ulaganju u kulturu i u Leskovac. Sredstva u iznosu od skoro 400 miliona dinara, od čega Ministarstvo kulture kroz dvogodišnje sufinansiranje izdvaja oko 300 miliona i grad Leskovac nešto više od 100 miliona dinara, pokazatelj su poverenja u ovaj grad, njegove ljude i njihovu sposobnost da kulturu pretvore u pokretač razvoja, ali i pokazatelj priznanja gradu Leskovcu za ono što je do sada činio i što čini na polju unapređenja kulture i kulturnog života”, naglasio je Selaković.

Ministar je pojasnio da će, što se konkretnih projekata tiče, rekonstrukcijom i prenamenom Doma vojske u multifunkcionalnu koncertnu dvoranu, kao najznačajnijim infrastrukturnim projektom, Leskovac dobiti savremeni centar, opremljen najmodernijom scenskom i audio-vizuelnom tehnikom, kako bi bio nosilac kulturnog života ovog dela Srbije.

„Značajna je i adaptacija konferencijske sale u okviru Narodnog muzeja koji je u više navrata poneo prestižnu titulu jednog od najboljih muzeja ne samo u Srbiji, već i u čitavom slovenskom svetu, potom digitalni projekti kao što je 'Linija sećanja' sa ciljem povratka onom starom Leskovcu, zamišljenom kroz šetnju njegovom glavnom ulicom koja je bila žrtva savezničkog bombardovanja 1944. godine i podizanje spomenika kralju Milanu Obrenoviću, oslobodiocu a povodom značajnog jubileja 150. godišnjice oslobođenja Leskovca i povratka ovih krajeva Srbije u okrilje svoje majke“, dodao je Selaković.

Ministar je ukazao da time Leskovac odaje počast svojoj slavnoj i junačkoj istoriji a uspostavlja i trajnu vezu između državotvorne tradicije i savremenog identiteta.

„Ovakvi projekti nisu samo čin dostojanstva, već i obaveza prema onima koji dolaze nakon nas. Narod koji ne pamti rizikuje da svesno izgubi samog sebe. Kultura nije samo u zdanjima i spomenicima, ona je pre svega u čoveku i onome što nosi u sebi - u običajima, u pesmi, predanju, usmenom kazivanju, pa i u mirisu leskovačkog roštilja, u ukusu ajvara i sprže, u zvuku narodne igre, u običaju 'Češljanja neveste'. To su vrednosti koje se i danas čuvaju, žive i prenose s kolena na koleno“, napomenuo je Selaković.

Ministar kulture je rekao i da je posebna snaga ovog projekta u tome što on spaja prošlost i budućnost u tački koja se zove sadašnjost, što spaja tradiciju i inovaciju, materijalno i nematerijalno, što otvara kulturu svima, od najmlađih do najstarijih, od umetnika do publike, od centra grada do svakog od preko 130 leskovačkih naseljenih mesta.