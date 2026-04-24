

Ljudi se kreću — naše ruke se pružaju, kolena klecaju, glave klimaju, grudi tonu, leđa se izvijaju, skačemo, sležemo ramenima, stežemo pesnice, podižemo i odgurujemo jedni druge. To je jezik, isto koliko je i radnja. To je ono što telo ima da kaže o potrebi, porazu, hrabrosti, očaju, želji, radosti, ambivalentnosti, frustraciji, ljubavi. Ove slike bljesnu u našem umu pune značenja zato što smo sva ta stanja tako čisto osetili u telu — bili smo pokrenuti.



Svi smo mi igrači. Život nas pokreće; život nas igra. Prolazna kao dah, opipljiva kao kost, igra se stvori od nas. Oblikujemo prostor. Pišemo svojim telima na bezrečan način, jezikom koji se duboko razume. Oplemenjujemo prostor u sebi i oko sebe kada igramo.



Kao i život, igra u svakom trenutku stvara i razara samu sebe. Kao i ljubav, ona je izvan razuma.



Volim da mislim o telu kao o mestu; prostoru u kojem se bivanje zadržava i oblikuje. Kada igramo, duboko smo uronjeni u to da budemo tu.



Ovo pišem početkom 2026. godine, u trenutku kada deluje da nema kraja ugnjetavanju, potresima i patnji u našem svetu. Svakodnevno, dok svedočimo strahoti onoga što su ljudi sposobni da čine jedni drugima i mehanizmima moći koji finansiraju i podstiču neizrecivo nasilje nad ljudima i planetom, igra deluje kao lak, beskoristan odgovor. Teško je zamisliti šta umetnik igre može da učini u svetu kojem su tako očajnički potrebni radikalna promena i isceljenje.



Pa ipak — umetnost je, kao i nada, oblik ljubavi. Prkosno stvaralačka pred skrnavljenjem, umetnost je rastvarač za um koji se skamenjuje i melem koji ga leči. Umetnost je posuda koja nas drži dok se zajedno rvemo s pitanjima — na način drugačiji od vesti, drugačiji od dokumentaristike i obrazovanja, drugačiji od mišljenja i društvenih mreža, drugačiji od aktivizma i protesta, ali ne i nespojiv s njima.



Kroz stvaralaštvo gomilamo otpor i nadu kroz male činove hrabrosti, radoznalosti, dobrote i saradnje. U igri, i u stvaranju igre, nalazimo dokaz da je ljudskost više od našeg poslednjeg poražavajućeg globalnog neuspeha.



Ali igri nije potrebno opravdanje, niti objašnjenje. Sačinjena je od nas, a ipak nam ništa ne duguje. Potrebno joj je samo da nastani voljno telo. Sa tog mesta, ona može da prevede neizrecivo; delujući kao posrednik između nas i nepoznatog.



Pokreću nas ti iščezavajući tragovi lepote u sadašnjem trenutku. I dok u sebi nosimo i igru i njen nestanak, podsećamo se sopstvene prolaznosti. U isto vreme, ako zaista obraćamo pažnju, igra nam povremeno može podariti i kratak uvid u sopstvenu dušu.

Beogradski festival igre