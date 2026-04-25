Slušaj vest

Glumac Nenad Jezdić se pre nekoliko godina preselio u rodni kraj i počeo da proizvodi rakiju od voća. Njegovo imanje u selu Zabrdicakod Valjeva poseduje destileriju, a ima i veliko poljoprivredno gazdinstvo o kojem sam brine.

Šosadio je voćnjak i krenuo u proizvodnju domaće rakije, osvojio je tri zlatne medalje 2012. godine na 79. Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu.

U galeriji pogledajte kako izgleda život Nenada jezdića na selu:

1/6 Vidi galeriju Nenad Jezdić uživa na imanju u selu Zabrdica Foto: printscreen/instagram/jezdicrakija

Jezdić je od rakije napravio ozbiljan brend, a u Zabrdici prelepu oazu za svoju porodicu, suprugu Saru i njihovo četvoro dece.

U galeriji pogledajte fotografije imanja Nenada Jezdića u selu Zabrdica:

1/10 Vidi galeriju Imanje Nenada Jezdića u selu Zabrdica kod Valjeva Foto: Kurir, Nemanja Nikolić

Nenadovo imanje u pomenutom mestu podseća na ono iz holivudskih filmova, okruženo je zelenilom, kuća je ogromna, a porodica je vodila računa o svakom detalju.

Imanje Nenada Jezdića u selu Zabrdica Foto: Printscreen/ Instagram/ nenad_jezdic1

"Imam svoju šajkaču u selu, čak je i nosim kad obilazim svoj voćnjak. Možda to može izazvati i neki pogrešan prizvuk kod ljudi, ali ja nemam problem sa šajkačom, ja imam svoje selo i ja sam duboko uveren da selo ne može umreti. Istinsku punoću života osećam na selu, ali to me neće udaljiti od scene. Naprotiv. Sebe ovde vidim za ceo život", poručio je Nenad jednom prilikom za Blic.Ne propušta priliku da kaže koliko voli selo, a iako priznaje da je život van grada težak, on ne odustaje od sela i trudi se maksimalno. Nenad nije samo gazda, glumac takođe vreme provodi sa majstorima, vozi traktor, seče drva, prenosi Mondo.

U galeriji pogledajte još fotografija Nenada Jezdića:

1/13 Vidi galeriju Nenad Jezdić Foto: Vladimir Šporčić, Promo, screenshot Kurir TV

Nudili mu ogromne pare

Komšije su za Kurir jednom prilikom otkrile da ima dosta zainteresovanih za kupovinu njegovog imanja i destilerije, za šta on nije hteo ni da čuje.

Imanje Nenada Jezdića u selu Zabrdica Foto: Nemanja Nikolić

"Nekoliko ljudi je dolazilo s ponudama da proda ovo imanje i destileriju. Ozbiljan iznos je bio u pitanju, ali on nije hteo ni da čuje za to. Ovo mesto je vrlo atraktivno, a mnogi su i čuli za Zabrdicu zbog Nenada. On toliko voli ovo mesto da ne postoji novac za koji bi on ovo otuđio. Štaviše, svake godine ulaže sve više i više u ovaj raj na zemlji, tako da će ovo tek zablistati za koju godinu".

VIDEO: Nenad Jezdić o Profesionalcu