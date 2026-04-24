Slušaj vest

Akademik Sava Halugin, jedan od naših najznačajnijih vajara i slikara, preminuo je 23. aprila u Subotici, u 81. godini, saopštila je Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU).

Višu pedagošku školu y Hovom Sadu, Odsek za likovnu umetnost, završio je 1968. godine. Potom je upisao Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, Vajarski odsek, gde je diplomirao u klasi profesora Jovana Kratohvila 1972. godine. Nakon završenih poslediplomskih studija 1978. dobija zvanje magistra likovne umetnosti – vajarstva.

U periodu od 1980. do 1994. godine imao je status slobodnog umetnika u Beogradu. Radni odnos zasniva 1994. na Pedagoškoj akademiji u Subotici, gde je predavao Metodiku likovnog vaspitanja sa praktičnom nastavom. Iste godine izdata mu je monografija Zemlja i metal, na srpskom i engleskom jeziku. Boravio je na studijskim putovanjima u Grčkoj, Francuskoj, Italiji, Austriji, Nemačkoj, Mađarskoj, Španiji i Rumuniji.

Učestvovao je na brojnim kolektivnim izložbama u Srbiji i inostranstvu. Od 1979. izlagao je samostalno u Beogradu, Zagrebu, Budimpešti, Parizu i drugim likovnim centrima. Njegova dela nalaze se u kolekcijama Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, Narodnog muzeja Srbije, Savremene galerije u Subotici, Srpske akademije nauka i umetnosti i u brojnim privatnim kolekcijama. Mnoge njegove skulpture izvedene su kao dela u javnom prostoru u Subotici, Novom Sadu, Kikindi i Somboru.

Foto: Srpska akademija nauka i umetnosti

Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 2018, a za redovnog člana 2024. godine. U okviru Akademije bio je član Akademijskog odbora za visoko obrazovanje. U Galeriji SANU priređena je značajna izložba njegovih dela „Sava Halugin: Poziv na oduševljenost” (2023).

Bio je član Udruženja likovnih umetnika Srbije, Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine i Udruženja primenjenih umetnika Vojvodine.

