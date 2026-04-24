Slušaj vest

Radio-televizija Srbije odgovorno pristupa ulozi Javnog medijskog servisa, sa jasnim fokusom na sadržaje od javnog interesa. U tom okviru, ponovo se uspostavlja Kulturno-obrazovni program kao jedna od ključnih programskih celina, sa posebnim akcentom na mlade i decu kroz Redakciju školskog i dečjeg programa.

RTS nastavlja višedecenijsku tradiciju negovanja sadržaja za najmlađe, ali je dodatno unapređuje kako obimom, tako i kvalitetom. Tokom ove i narednih godina, publika će imati priliku da prati još raznovrsniji i savremeniji dečji program, prilagođen različitim uzrastima.

U pripremi je veliki broj novih, i nastavaka postojećih projekata. Među njima su nova sezona emisije Plava ptica, četvrta sezona NTC kviza, kao i dva dokumentarna filma, od kojih se jedan realizuje u okviru manifestacije Radost Evrope. Kroz saradnju sa Evropskom radiodifuznom unijom (EBU), RTS će realizovati i igrane i dokumentarne projekte, ali i omogućiti domaćoj publici pristup sadržajima drugih javnih servisa.

1/10 Vidi galeriju RTS predstavio dečiji program Foto: RTS

Od kraja maja, na programu će biti i pažljivo odabrani međunarodni serijali, uključujući produkcije austrijskog javnog servisa, kao i veliki broj animiranih filmova. Paralelno, RTS intenzivno radi na sinhronizaciji stranih crtanih sadržaja za najmlađi uzrast, uz primenu savremenih tehnoloških rešenja.

Na Drugom programu RTS-a nastavlja se emitovanje kultnih emisija koje su obeležile generacije - Poletarac, Neven, Na slovo, na slovo i druge - uz nove sadržaje koji već pronalaze svoju publiku.

Foto: RTS

U okviru školskog programa, od 2. maja na RTS 1 počinje emitovanje serije Portreti epoha, dok RTS 2 emituje emisiju Zona talenta. U pripremi su i novi edukativni i dokumentarni formati, među kojima su Pitaj naučnika, Moja priča i Tajna Tesline životne vizije.

Posebnu pažnju privlači novi projekat - Mala Slagalica, edukativno-zabavni format namenjen najmlađima, inspirisan najdugovečnijim i najgledanijim kvizom u istoriji Srbije, Slagalica. Ovaj format ima za cilj da kroz igru podstakne znanje, logiku i radoznalost kod dece.

RTS dodatno razvija sadržaje za mlade i kroz druge segmente – muzičku produkciju, izdavaštvo i rad sa dečjim ansamblima. Hor Kolibri iDečji hor RTS-a, kao i dramske i likovne sekcije, aktivno učestvuju u kulturnom životu i produkciji programa.

Foto: RTS

Svi ovi sadržaji dostupni su i na digitalnim platformama, RTS Planeti, RTS Zvuku i zvaničnim Jutjub kanalima, čime RTS omogućava da program za decu i mlade bude dostupan u svakom trenutku. Tematski kanali RTS Poletarac i RTS Vrteška dodatno proširuju ponudu za najmlađe i njihove roditelje.

Foto: RTS

Na međunarodnom planu, RTS aktivno učestvuje u razmeni znanja i sadržaja. Na poziv italijanskog javnog servisa RAI, RTS trenutno predstavlja svoje naučne i obrazovne projekte na panelu posvećenom inovacijama u produkciji. Ova saradnja otvara prostor za nove koprodukcije i potencijalno organizovanje međunarodnih događaja u Srbiji. Radio-televizije Srbije ostaje posvećena saradnji sa institucijama i stručnom javnošću, sa ciljem da program za decu i mlade ne bude samo ispunjavanje obaveze, već stvarna podrška njihovom razvoju, kroz sadržaje koji su kvalitetni, relevantni i trajno vredni.