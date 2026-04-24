zvanično
Bojana Mlađenović imenovana za glavnog urednika Informativnog programa RTS-a
Bojana Mlađenović imenovana je za glavnog urednika Informativnog programa Televizije Srbije, na mandatni period od četiri godine.
Kako se navodi u obrazloženju odluke, Bojana Mlađenović je novinar sa neophodnim televizijskim i uredničkim iskustvom, kao i iskustvom u upravljanju procesom rada u proizvodnji informativnih sadržaja javnog medijskog servisa i ima jasne ciljeve za unapređenje organizacije poslova.
Bojana Mlađenović je od sredine februara obavljala funkciju vršioca dužnosti glavnog i odgovornog urednika Informativnog programa RTS-a nakon što je dotadašnjem uredniku Nenadu Lj. Stefanoviću istekao ugovoreni radni odnos.
(Kurir.rs/RTS)
