Slušaj vest

Ljubitelji popularne HBO serije "Beli lotos" (The White Lotus) zatečeni su najnovijim vestima iz produkcije. Britanska glumačka legenda i glavna glumica Helena Bonam Karter, čije je učešće u četvrtoj sezoni najavljeno s velikim uzbuđenjem, ipak se neće pojaviti u novim epizodama, potvrdio je prestižni magazin Varajeti. Slična sudbina je zadesila i našeg Miloša Bikovića.

Produkcija je donela ovu neočekivanu odluku odmah po početku snimanja. Prema zvaničnom saopštenju mreže HBO, glavni problem nastao je u samoj karakterizaciji lika koji je trebalo da tumači slavna glumica.

Pogledajte fotografije Helene Bonam Karter:

1/7 Vidi galeriju Helena Bonam Karter Foto: NEIL HALL/EPA, Alberto Pezzali/AP, Ian West/PA

- Nakon što je snimanje četvrte sezone tek počelo, postalo je jasno da se lik koji je Majk Vajt kreirao za Helenu Bonam Karter ne uklapa onako kako je zamišljeno. Uloga je u međuvremenu ponovo osmišljena, trenutno se dopisuje i novi kasting će biti obavljen u narednim nedeljama - navodi se u saopštenju.

HBO, producenti i kreator serije Majk Vajt istakli su da su "tužni što neće sarađivati sa njom", ali da ostaju njeni veliki fanovi uz nadu da će uskoro raditi zajedno na nekom drugom projektu.

Sve o radnji nove sezone

Četvrta sezona snima se u Kanu, Sen Tropeu i Monaku, dok će se deo produkcije odvijati i u Parizu, iako radnja ostaje smeštena na Azurnoj obali. Novi nastavak prati novu grupu gostiju i zaposlenih u hotelu "White Lotus" tokom jedne nedelje, u vreme održavanja Filmskog festivala u Kanu.

serija Beli lotos Foto: Warner Bros

U glavnim ulogama su Vensan Kasel, Stiv Kugan, Kaleb Džonte Edvards, Dilan Enis, Korentan Fila, Ari Grejnor, Marisa Long, Aleksander Ludvig, Kris Mesina, Ej-Džej Mihalka, Kumail Nandžijani i Nadija Tereškevič. Dodatnoj glumačkoj ekipi pridružuju se Kloi Benet, Sandra Bernhard, Heder Grejem, Maks Grinfild, Frida Gustavson, Čarli Hol, Džerad Pol, Rozi Perez, Ben Šnecner i Lora Sme.

Autor, scenarista i reditelj serije je Majk Vajt, dok su izvršni producenti Majk Vajt, Dejvid Bernad i Mark Kamin. Prve tri sezone serije "Beli lotos" dostupne su odmah na HBO Maks striming platformi.

