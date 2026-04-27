u 82. godini
Umro Goran Babić
Slušaj vest
Jugoslovenski književnik, dramaturg, scenarista, novinar i konceptualni umetnik, Goran Babić, preminuo je u 82. godini. Babić je, kako se prenosi, umro u Beogradu.
Goran Babić je rođen 1944. godine na ostrvu Vis. Svoju mladost proveo je u Dalmaciji i Hercegovini, dok je zrele godine dočekao u Zagrebu.
Od 1990. godine živeo je i stvarao u srpskoj prestonici.
Tokom svoje izuzetno plodonosne karijere, Babić je ostavio veliki trag u kulturi - napisao je oko 70 knjiga i snimio desetak dokumentarnih filmova.
Zanimljiv je podatak da je sebe doživljavao kao poslednjeg pisca velike jugoslovenske književnosti.
Iza ovog svestranog i velikog umetnika ostale su tri ćerke i unuke.
(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)
Reaguj
Komentariši