Književno veče pod nazivom "Govor svetlosti", autora Nikše Dobre, će se održati u prostorijama Aerokluba (Uzun Mirkova 4/II), u sredu, 29. aprila u 19 časova. Nakon zapaženog uspeha romana "Sofijin Bliss", autor publici predstavlja svoj novi duhovno-filozofski roman "Pacijent koji je govorio svetlošću", u kojem još dublje istražuje teme unutrašnjeg buđenja, ljubavi i smisla postojanja. 

Na događaju će govoriti:

  • prof. dr Milan Latas, recenzent,
  • Tamara Milčić, glumica, kao  autor. 

Muzička pratnja: gitara – Milan Marinković.

Knjigom "Pacijent koji je govorio svetlošću" poziva na jedno nesvakidašnje putovanje – kroz um i dušu, kroz mikro i makrokosmos. Autor smatra da je to jedino moguće putovanje ka sreći, jer su um i duša jedno, a mikro i makrokosmos delovi iste velike celine. Ono što je u nama - čini svet, a svet čini nas onim što jesmo.

U svetlećem gradu Aureliji, gde se nauka i duhovnost susreću – doktor Leon Aram upoznaje Noru Vale, ženu čiji um doslovno govori svetlošću. Njihovi susreti prerastaju iz naučnog istraživanja u putovanje kroz svest, gde granice između uma i duše, lečenja i ljubavi – polako nestaju. Kroz njihovu vezu svet se budi: bolnice postaju hramovi rezonance, mašine se uče saosećanju, a čovečanstvo počinje da pamti da je svetlost ljubavi postala vidljiva.

