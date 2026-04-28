Smrt briše samo nestvarne veličine, a istinske učvršćuje i uzdiže, napisao je Ivo Andrić. Prošlo je gotovo 20 godina od zemne smrti Pavla Ugrinova, a ovih dana obeležava se 100 godina od njegovog rođenja. U Beogradu u sredu u 12 časova u Biblioteci grada Beograda (Rimska dvorana) biće predstavljen treći, finalni tom njegovih dnevnika "Nulta egzistencija: Dnevnik 1990-2006". O knjizi će govoriti Nenad Šaponja, urednik izdanja, Slađana Ilić, književna kritičarka, i Pavle Popović, priređivač izdanja.

Od Mola do Beograda

Pavle Ugrinov, rođen kao Vasilije Popović 15. aprila 1926. godine u Molu, u Bačkoj, ubraja se među najznačajnije savremene srpske prozne pisce. Ostao je upamćen i kao jedan od osnivača kamerne scene Atelje 212 u Beogradu, koja je 1956. godine otvorena upravo njegovom režijom avangardne predstave "Čekajući Godoa" Samjuela Beketa.

Atelje 212 Foto: Anđa Brstina



Bio je urednik dramskog i serijskog programa Radio-televizije Beograd tokom zlatnog perioda televizijske drame, sve do odlaska u penziju 1991. godine. Uporedo sa uredničkim radom, posvećuje se književnom stvaralaštvu pod pseudonimom Pavle Ugrinov. Autor je jednog od najobimnijih romanesknih i pripovedačkih opusa u srpskoj književnosti 20. veka.

"Nulta egzistencija" ("Agora") predstavlja obimni dnevnički zapis književnika, dramaturga, reditelja i akademika Pavla Ugrinova, nastao tokom šest decenija umetničkog stvaralaštva - od njegovog dolaska u Beograd 1946. godine, izvođenja kultne predstave "Čekajući Godoa", osnivanja Ateljea 212 i rada na Radio-televiziji Beograd. Ovo delo je prožeto važnim kulturno-političkim događajima i na svojevrstan način dokumentuje razvoj društva i umetnosti posleratnog doba sve do početka 21. veka, kroz prizmu ovog autentičnog stvaraoca i svedoka našeg podneblja i vremena.

Cvetkova pijaca

Treći tom prati godine ratova i raspada Jugoslavije, od 1990. do 2006. godine. Ugrinov dokumentuje osnivanje Beogradskog kruga i novonastali raskol među beogradskim intelektualcima. Zapažanjima o knjižarskim izlozima, scenama iz tramvaja, pojavi novih malih zanatskih radnji, kao i konjskih zaprega oko Cvetkove pijace, Ugrinov ispisuje novu sliku društva u vreme hiperinflacije, pa sve do demokratskih promena i početka 21. veka. Usled pogoršanog zdravlja Ugrinov napušta javni život i sve više se povlači u sebe, posvećujući vreme isključivo pisanju. Pre odlaska na bolničko lečenje završava i treći deo dnevnika "Nulta egzistencija".

NULTA EGZISTENCIJA 3 korica knjige Foto: Promo



Ovo trotomno izdanje pruža jedinstven uvid u istorijske, umetničke i društvene tokove druge polovine 20. veka, ali i intimni pogled na stvaralački proces jednog od važnih svedoka epohe.

Pavle Ugrinov bio je redovni član SANU. Objavio je više od dvadeset knjiga, za koje je višestruko nagrađivan. Dobitnik je Ninove nagrade za roman "Zadat život", Oktobarske nagrade za roman "Carstvo zemaljsko", dok je roman "Fascinacije" uvršten u "Nolitovu" ediciju "50 romana srpske književnosti". Posebnu pažnju publike privukle su i knjige memoarske proze "Egzistencija" i "Antiegzistencija", kao i dnevnički zapis "Zauvek", koji je nastao tokom bombardovanja Jugoslavije 1999. godine. Roman "Bez ljubavi" je po nepodeljenom mišljenju kritike jedan od naših najboljih savremenih romana.

