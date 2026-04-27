Slušaj vest

Ilustracije Mirka Ilića za plakate predstava Heda Galber Henrika Ibzena u režiji Ive Milošević i Eldorado Marijusa fon Majenburga u režiji Veljka Mićunovića žiri prestižnog američkog dizajnerskog časopisa American Illustration uvrstio je među najbolje na svetu u protekloj godini. Renomirani časopis je u konkurenciji za svoje 45. izdanje imao čak 6387 radova. Ilustracije koje je Mirko Ilić radio za plakate Jugoslovenskog dramskog pozorišta i ranije su izlazile u izdanjima American Illustration-a.

Izložba "Mirko Ilić: Prolog - pozorišni plakati Jugoslovenskog dramskog pozorišta" otvorena je 24. aprila u Galeriji A0 Fakulteta likovnih umjetnosti na Cetinju u produkciji "FLUID dizajn foruma 14/2026" i NVU FLUX. Mirko Ilić već devet sezona dizajnira plakate za predstave JDP-a. Svaka sezona je stilski drugačija, a veliki broj plakata ovenčan je i prestižnim nagradama.

U galeriji pogledajte kako izgledaju plakati:

1/4 Vidi galeriju Mirko Ilić, plakat Jugoslovenskog dramskog pozorišta Foto: Promo

"Svaki plakat je "prolog" za sebe, a opet svi zajedno tvore celinu koja pokazuje raznolikost izraza, jasan autorski kontinuitet vešto kombinujući ilustraciju i tipografiju. Ako pođemo od toga da je pozorišna predstava rediteljska eksplikacija na neku temu i određeni dramski tekst, onda je pozorišni plakat eksplikacija te teme, dramskog teksta i same rediteljske/glumačke interpretacije. Stoga smo i za naziv izložbe odabrali pozorišni termin koji nas upućuje u radnju, uvodi u temu i likove. Kao i kod prologa, Mirko Ilić kroz dizajn ovih plakata preuzima ulogu naratora, daje nam jedinstven vizuelni uvod i priprema nas za priču koja sledi," naveli su organizatori.

Izložba koja će trajati do 24. maja biće prilika da većinu Ilićevih plakata dizajniranih za predstave Jugoslovenskog dramskog pozorišta publika na Cetinju vidi na jednom mestu.

