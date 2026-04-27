Slušaj vest

Najpopularniji filharmonijski program – koncerti za bebe, održavaju se poslednji put u tekućoj orkestarskoj sezoni, od 27. do 30. aprila od 11 i 12.30 u Sali Beogradske filharmonije. Za najmlađu publiku uzrasta 0-2 godine, orkestar izvodi “Album za mlade” Čajkovskog, pod palicom mladog dirigenta Vuka Wolkov-Popovića.

Koncerti za bebe, Beogradska filharmonija
Koncerti za bebe, Beogradska filharmonija Foto: Marko Đoković/Beogradska filharmonija

U dobro poznatoj muzičkoj igraonici u koju se pretvara sala Filharmonije, bebe i njihovi roditelji uživaju u laganim i pitkim komadima Čajkovskog koje za njih izvodi filharmonijski orkestar. Već osam sezona, koncertići za bebe su najpopularniji program Beogradske filharmonije za čije ulaznice uvek vlada ogromno interesovanje. Tako su se i ovoga puta karte rasprodale za samo nekoliko minuta. Puno smeha, igre i "gu-gu, ga-ga" ovacija prate svaki koncertić, a tokom aprilskog ciklusa ih je planirano osam.

Koncerti za bebe, Beogradska filharmonija
Koncerti za bebe, Beogradska filharmonija Foto: Marko Đoković/Beogradska filharmonija

Tokom sezone 25/26, Beogradska filharmonija je priredila tri ciklusa za najmlađe, a za nove drugare i one koji ne prerastu bebeći uzrast, planira se novi repertoar u narednoj sezoni.

Pogledajte video: Beogradska filharmonija

Filharmonija snimak Izvor: Kurir