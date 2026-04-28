Aleksandra Guberinić, nekadašnja glumica koja se zamonašila i postala mati Lukija

Nekadašnja glumicaAleksandra Guberinić, koja je svojevremeno važila za jednu od talentovanih mladih studentkinja Fakulteta dramskih umetnosti, danas živi potpuno drugačijim životom. Ona se zamonašila i dobila monaško ime mati Lukija, a sada je igumanija jednog manastira u Crnoj Gori, kako navode domaći mediji.

Svoj život posvetila je veri, molitvi i Bogu, daleko od javnosti i glumačkog sveta kojem je nekada pripadala.

Bila je deo poznate klase na FDU

Pre nego što je izabrala monaški put, Aleksandra Guberinić studirala je glumu na FDU. Bila je deo klase koja je 1993. godine upisala glumu kod profesora Milenka Maričića.

Aleksandra Guberinić, talentovana glumica danas je monahinja u jednom manastiru u Crnoj Gori Foto: Printscreen/Youtube/Principijelan

Sa njom su studirali Miloš Timotijević, Paulina Manov, Danijela Vranješ, Nataša Marković, Ivan Tomić, Nikola Bulatović, Aleksandar Milković, Dijana Marojević, Danijel Sica, Danica Zdravić, Vladislav Mihailović, Nebojša Ilić i Olgica Pešić.

Publika je pamti iz filma „Senke uspomena”

Aleksandra se pojavila i u filmu „Senke uspomena” iz 2000. godine, u kojem su igrali Bata Živojinović i Dragan Jovanović.

Radnja filma prati nekada slavnog glumca koji je otišao u penziju i pao u zaborav. Njegov život se menja kada upozna devojku koja želi da postane glumica, što mu vraća energiju i nadu u novu šansu. Ipak, susret sa bivšom ljubavi budi emocije za koje shvata da nikada nisu nestale.

Scena sa Batom Živojinovićem ostala je posebno zanimljiva

U jednom kadru Aleksandra tumači glumicu koja snima scenu sa Batom Živojinovićem. Posebno je upečatljiv trenutak u kojem njen lik treba da mu udari šamar, što u filmu radi nespretno.

Video: Monah Arsenije