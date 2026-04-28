Slušaj vest

Program Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Beldocs, koji će se po 19. put održati u Beogradu predstavljen je danas u prostoru Muzeja devedesetih.

Prisutnima su se u ime Beldocs festivala obratili - Mara Prohaska Marković, direktorka festivala, Marko Grba Singh, umetnički direktor festivala, Igor Stanojević, selektor Beldocsa i Rumena Bužarovska, kustoskinja Beldocs specijala. Najavljen je izuzetno bogat filmski i prateći program.

Filmski program čini nešto više do 100 filmova, među kojima je 17 svetskih, 4 evropske, 41 regionalna, 43 srpske premijere, kao i 24 projekta u razvoju ili različitim fazama produkcije. Celokupan program festivala biće dostupan u narednim danima na internet stranici beldocs.rs gde se direktno mogu kupiti ulaznice.

Vidi galeriju Beldocs festival program



„Pripremili smo raznovrstan i relevantan program tako da veliki broj ljudi poželi da potraži svoje mesto u bioskopu, pronađe inspiraciju u savremenom dokumentarnom filmu i poveća senzibilnost i imaginaciju za ono što prevazilazi stvarnost koju trenutno živimo. U haotičnom svetu gde se sadržaji produkuju i plasiraju vrtoglavom brzinom, sposobnost autora dokumentarnog filma da posveti vreme temeljnom

posmatranju, istraživanju, otkrivanju i promišljanju stvarnosti, postaje dragocenija nego ikada ranije.“ kazala je Mara Prohaska Marković, direktorka Beldocsa.

Beldocs je ove godine uvršten na listu kvalifikacionih festivala za Evropske filmske nagrade! Ovo značajno priznanje dodatno jača poziciju Beldocsa na mapi evropskog dokumentarnog filma, a dokumentarni filmovi prikazani na festivalu ispunjavaju uslove za razmatranje u kategoriji Dokumentarni film Evropskih filmskih nagrada.

Na konferenciji za medije predstavljeni su domaći i međunarodni takmičarski programi, kao i specijalni festivalski segmenti ovogodišnjeg Beldocsa. Predstavljajući srpski takmičarski program, umetnički direktor Marko Grba Singh. je izjavio:

„Ponosan sam na naš tim koji radi u nemogućim okolnostima i na hrabre autore iz Srbije i celog sveta.“

Srpski takmičarski program ove godine donosi dvanaest ostvarenja domaćih autora, među kojima su afirmisana imena, ali i nova autorska lica savremene dokumentarne scene. Festival će otvoriti film „Yugo ide u Ameriku“, autora Filipa Grujića i Alekse Borkovića. U konkurenciji su i filmovi: „Bojim se ljepote“ Jelene Medić, „Ispod horizonta“ Milan Milosavljević, „Crna so“ Nikole Lorenzina, „Fabrika ne sme da stane!“ Marka Nikolića, „Ferrari Studentski Grand Prix“ Vasilija Sekulovića, „Ovaj poželjni stroj“ Mine Simendić, „Sjeti se moje pjesme“ Jelene Bosanac i Tanje Brzaković, „Usnule“ Sare Ećimović, „Zalazak“ Miloša Jaćimovića, „Zemlja“ Katarine Radmilović i „Žene Narodnog fronta“ Ivane Todorović.

U Međunarodnom takmičarskom programu publiku očekuje devet filmova iz različitih produkcijskih sredina sveta. U selekciji su: „Borovnica bluz“ (The Blueberry Blues) autora Andrésa Livova iz Kanade, „Fantazija“ (Fantasy) Isabel Pagliai iz

Francuske, „Godišnja doba“ (The Seasons) Morin Fazandeiro u koprodukciji Portugala, Francuske, Španije i Austrije, „Imago“ Déni Oumara Pitsaeva iz Francuske, „Kraljevstvo Kartli“ (The Kartli Kingdom) Tamar Kalandadze i ŽIliena Pebrela u koprodukciji Gruzije, Francuske i Katara, „Letopis“ (Chronicle) Martina Kollára u slovačko-češkoj koprodukciji, „Ono što treba činiti“ (The Thing to Be

Done) Srđana Kovačevića u koprodukciji Hrvatske, Srbije i Slovenije, „Pesma bez doma“ (A Song Without Home) Ratija Tsiteladzea iz SAD i Gruzije, kao i „Srebro“ (Silver) Natalije Koniarz u koprodukciji Poljske, Norveške i Finske.

„Stvarati festival u Srbiji ovih dana vrlo je stresna disciplina. Nekih dana, reklo bi se, nemoguća. Ipak, eto novog Beldocsa, skoro je tu. Hvala svima koji i dalje veruju u plemenite stvari. Ima nas.“ – izjavio je Igor Stanojević, selektor Beldocsa.

Kustoskinja ovogodišnjeg programa Beldocs Specijal je makedonska književnica Rumena Bužarovska, koja je osmislila selekciju pod nazivom „Nada je disciplina / Hope is a Discipline“.

„Izuzetna mi je čast da budem deo ovogodišnjeg Beldocs festivala. Odabrala sam slogan "Nada je disciplina";, koji je baziran na rečima američke aktivistkinje Mariam Kaba, a zapravo me na to inspirisalo delo autorke Rebeke Solnit, koje govori o tome koliko je je neophodno održavati nadu u ovakvoj tami i u eri novog fašizma, koliko je teško ostati pozitivan i pun nade u ovako teškim vremenima. Najlakše je prepustiti se očaju koji nas može uništiti, i zbog toga nam je potrebna disciplina za takvu vrstu radikalne nade.“ - izjavila je Rumena Bužarovska.

Njena selekcija obuhvata pet filmova: „Bolje poludeti u divljini“ (Better Go Mad in the Wild) Mira Rema, „Draga sutrašnjice“ (Dear Tomorrow) Kaspara Astrupa Šredera, „Veliki gazda“ (The Big Chief) Tomaša Volskog, „Poslednji Prometej Donbasa“ (The Last Prometheus of Donbas) Antona Štuke i „Pravi Sever“ (True North) Mišel Stefenson.

Devetnaesti Beldocs obeležiće i poseban fokus na kanadsku kinematografiju, dok festival nastavlja da podržava mlade autore i razvija edukativne programe iz oblasti filma i medijske pismenosti kroz segmente Teen i radionicu MiniDoc. Inovativne savremene tehnologije i forme pripovedanja koje prevazilaze okvir klasičnih bioskopskih projekcija i ove godine deo su programa Beldocsa. Kroz XR

izložbu: imerzivna stvarnost i Play.Docs program, kao i Beldocs XR akademiju i predavanja relevantnih stvaralaca u oblasti imerzivnih medija Beldocs je prepoznat na mapi Evrope kao festival koji posvećeno prati inovacije u oblasti savremenih tehnologija.

Ovogodišnje izdanje festivala podržali su Evropska unija kroz program Kreativna Evropa MEDIA, Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, Filmski centar Crne Gore, ambasade Portugala, Kanade, Danske i Slovenije, Italijanski institut za kulturu, Gete institut u Beogradu, Austrijski kulturni forum, Francuski institut u Srbiji, Češki centar Beograd, Poljski institut u Beogradu, Misija OEBS-a u Srbiji, Heartefact

fondacija, Insajder TV i DOX TV.

O Beldocs-u

Beldocs je osnovan 2008. godine i danas predstavlja jedan od vodećih međunarodnih festivala dokumentarnog filma u regionu. Tokom sedam dana, na više lokacija u Beogradu, publika ima priliku da vidi više od 100 premijernih filmova u okviru brojnih programskih

celina. Festival dodeljuje više nagrada za najbolja ostvarenja, dok kroz Beldocs Industry platformu aktivno podržava razvoj novih projekata. Beldocs svake godine okuplja veliki broj međunarodnih filmskih profesionalaca – autora, producenata i predstavnika relevantnih evropskih i svetskih institucija i kompanija, čime doprinosi razvoju i vidljivosti dokumentarnog filma u regionu.