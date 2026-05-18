Kultno ostvarenje televizijske produkcije, serija "Sivi dom", prvi put je emitovano u periodu od februara do aprila 1986. godine. Kroz ukupno 12 epizoda, ovaj projekat je poslužio kao odskočna daska za plejadu mladih glumaca koji su upravo tada započeli svoje uspešne karijere. Glumačku postavu, koja se danas smatra legendarnom, predvodili su Branislav Bane Vidaković, Mima Karadžić, Branislav Lečić, Zoran Cvijanović, Žarko Laušević, Dubravko Mijatović, uz podršku doajena poput Velimira Bate Živojinovića.

Kako je nastala serija

Inspirisana autentičnim ispovestima, serija je pokušala da istraži mračne puteve koji tinejdžere vode do popravnih domova. Scenario koji je potpisao Gordan Mihić duboko je zaronio u problematiku maloletničke delinkvencije, tražeći odgovore na pitanje kako deca od svega petnaestak godina postaju počinioci najtežih krivičnih dela. Pored snažne priče, neizbrisiv trag ostavila je i čuvena muzička numera "Sve što želim u ovom trenutku" u izvođenju grupe Far.

Pesma nastala scenom iz učionice

Kao i mnoga velika umetnička dela, i ova pesma je nastala sasvim neplanirano. Produkcija je tragala za setnom melodijom koja bi pratila potresne scene, a sve je krenulo od jednog snimanja u improvizovanoj učionici. Muzičar Aleksandar Filip, koji je u seriji tumačio lik štićenika koji svira usnu harmoniku, otkrio je u jednom intervjuu kako se dogodila muzička magija.

Scena iz serije "Sivi dom" sa glumcima iz kultne jugoslovenske TV drame

"Reditelj Darko Bajić tražio je glumce amatere za likove štićenika KP doma. Jedan lik je trebalo da svira na usnoj harmonici i igrom slučaja sam dobio ulogu. Glavni problem je bio taj što je cela učionica trebalo da peva pesmu, a ja da sviram na usnoj harmonici. Dvadesetak statista i pet glumaca! Razmišljao sam šta da radimo. Na usnoj harmonici ne umem ništa pametno da sviram, osim nekih bluz rifova. Palo mi je na pamet, da to mora da bude nešto što svi, koliko-toliko znaju jer kako i kada da uvežbam tridesetak ljudi da horski pevaju nešto što prvi put čuju," ispričao je muzičar u jednom intervjuu.

Serija Sivi dom

Prvobitna ideja bila je da grupa štićenika otpeva poznati hit Kemala Montena, ali atmosfera na setu je diktirala drugačiji pravac.

"Odlučio sam se za "Jedne noći u decembru" od Kemala Montenakoja je nastala 1970. godine. Međutim pod utiskom koreografije i naših uloga načisto smo iskvarili celu pesmu i to nije ličilo ni na šta. Međutim, kada sam zapevao prve stihove pesme "Sve što želim u ovom trenutku" svima se dopalo. Pesma u tom trenutku nije ni bila završena, a kasnije je Dušan koji je u grupi "Far" svirao bas gitaru dopisao refren. Tako je sve počelo," rekao je on.

Tako je pesma koja prvobitno nije ni bila planirana za seriju, niti potpuno završena, postala večni simbol jednog od najvažnijih televizijskih projekata na ovim prostorima.

