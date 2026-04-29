Iza projekta stoji MCF MegaCom Film, kompanija sa dugogodišnjim iskustvom i izuzetnim rezultatima u regionu: preko 2.000 distribuiranih naslova, više od 10 miliona prodatih bioskopskih ulaznica i, između ostalog, organizator 8 filmskih festivala. Partner u projektu je striming platforma 7Arts, koja posluje globalno.

Misija MCF 7Arts je jasna, publici doneti kvalitetne bioskopske i festivalske filmove direktno sa međunarodne scene, bez kašnjenja i kompromisa. Početak saradnje više je nego obećavajući. Jedanaest filmova sa najvećih svetskih festivala kao i bioskoskih hitova stiže na velika platna bioskopa u Sofiji i širom Bugarske u narednim mesecima.

Na konferenciji za medije, na kojoj su predstavljeni nova kompanija i tim koji stoji iza projekta, otkriveni su neki od filmskih naslova. Samo dve nedelje nakon premijere u Kanu, novi film Pedra Almodovara, „Gorki Božić" stiže u bioskope, što predstavlja presedan u načinu distribucije filmova. Pretpremijera će biti održana 28. maja u Sofijskom Domu na kinoto, a od 29. maja film kreće u redovnu bioskopsku distribuciju u svim bioskopima širom Bugarske.

"Naš cilj je da tržište obogatimo kako ekskluzivnim, tako i komercijalnim naslovima. Verujemo da publika zaslužuje ovakve filmove u još većem broju nego do sada. Bioskop je moja strast sve što radimo vezano je za njega. Potrudićemo se da publici pružimo izuzetno iskustvo", istakao je Igor Stanković, direktor MCF MegaCom Filma.

Među naslovima koji stižu je i "Paralelne priče" dvostrukog dobitnika Oskara Asgara Farhadija, sa izuzetnom glumačkom postavom Izabel Iper, Vensan Kasel i Katrin Denev.

U narednom periodi filmovi koji će biti distribuirani su i: "Minotaur", Andreja Zvjaginceva, "Nagijeve beleške", Kođi Fukade, oba iz glavne Kanske selekcije; "Njen privatan život", Nikolas Vinding Refna, iz programa Midnight Screening "The Christophers", velikog Stivena Soderberga,

Uzbuđenje se nastavlja i u 2027. godini MCF 7Arts je pripremio iznenađenja i za narednu godinu, obezbedivši veliki broj filmova za koje se očekuje da budu na najznačajnijim svetskim festivalima i da budu potencijalni bioskopki hitovi.