Dani Sankt Peterburga u Srbiji donose vrhunske operske produkcije u Madlenianum

Beograd ovih dana postaje centar jednog od najznačajnijih kulturnih događaja sezone. U okviru manifestacije „Dani Sankt Peterburga u Srbiji“, na sceni Madlenianuma gostuje ansambl Sankt Peterburg Opere, donoseći dve izuzetne produkcije koje već godinama osvajaju publiku – operu „Norma“ Norma Vincenzo Bellini 14. maja i operu „Roméo et Juliette“ Roméo et Juliette Charles Gounod 15. maja.

Poseban značaj ovog gostovanja ogleda se u činjenici da će Beogradska publika biti prva van Rusije koja će videti najnoviju produkciju opere „Roméo et Juliette“, čime Madlenianum još jednom potvrđuje svoju ulogu jednog od ključnih kulturnih centara regiona.

Na konferenciji za medije istaknuto je da ove produkcije ne predstavljaju samo vrhunski umetnički događaj, već i simbol dugogodišnjeg prijateljstva i razumevanja između dve kulturne sredine.

Reditelj obe produkcije i umetnički direktor teatra, Jurij Aleksandrov, naglasio je poseban značaj dolaska u Beograd:

„Srbija je za Rusiju posebna zemlja. Ovde se čovek oseća kao kod kuće. Kada dolazite prijateljima, želite da donesete ono najbolje što imate. Zato smo ovu predstavu pripremali sa posebnom pažnjom.“

Nova postavka opere „Roméo et Juliette“, inspirisana delom William Shakespeare, donosi savremeni scenski izraz, ali ostaje verna klasičnoj muzičkoj strukturi. Kako ističe Aleksandrov, ključ savremenog teatra nije u vizuelnom izrazu, već u značenju koje predstava nosi za današnju publiku:

„Savremenost nije u kostimima koje umetnici nose na sceni. Ona je u smislu koji unosimo u priče koje publika već poznaje.“

Dirigent Aleksandar Gojhman istakao je snagu Belinijeve muzike:

„U prozračnosti melodija Norme krije se njihova božanska snaga. Ti zvuci ne obraćaju se razumu, već duši.“

Dok Maksim Valkov naglašava posebnost Gunoove partiture:

„Ova muzika diše prolaznošću vremena. Naši junaci imaju malo vremena, ali biraju da ga posvete ljubavi – i to se jasno čuje.“

Govoreći o ulozi teatra danas, Aleksandrov je podsetio da umetnost ima snagu da povezuje ljude:

„Pozorište ne sme da razdvaja ljude, ono mora da ih povezuje. To je jedno od retkih mesta gde se i dalje može čuti tišina.“

Generalni direktor teatra, Evgenij Maljigin, naglasio je emotivnu dimenziju saradnje:

„Već 20 godina sa Madlenianumom delimo istinsko kreativno bratstvo. Svaki dolazak u Beograd za nas je praznik.“

Direktor Madlenianuma, Gordan Matić, i direktorka Opere Madlenianuma, Milena Petrović, istakli su da ovakva gostovanja potvrđuju međunarodni značaj ove institucije, koja već decenijama neguje operu, balet i vrhunsku muzičku produkciju.

Ansambl Sankt Peterburg Opere, osnovan 1987. godine, danas je prisutan na najvećim svetskim scenama, a njegov osnivač Jurij Aleksandrov sarađivao je sa institucijama kao što su La Scala, Metropolitan Opera i Boljšoj teatar.

Gostovanje u Beogradu prevazilazi okvir klasične kulturne razmene i postaje susret dve umetničke tradicije koje govore zajedničkim jezikom muzike. Za domaću publiku, ovo je jedinstvena prilika da među prvima u svetu vidi produkciju koja već izaziva pažnju evropske operske scene, dok za ruski ansambl ovaj nastup predstavlja nastavak odnosa koji traje mnogo duže od jedne predstave.

Madlenianum i ovog puta potvrđuje svoju misiju – da Beogradu donosi vrhunsku umetnost i stvara mostove između kultura.

