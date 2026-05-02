Slušaj vest

Posle višemesečnih priprema, izgradnje grandioznih scenografija i pažljivog odabira glumačke ekipe, dugoočekivano snimanje novog domaćeg igranog spektakla "Sretenje" Predraga Gage Antonijevića zvanično počinje 12. maja, saznaje Kurir. Ovaj ambiciozni projekat, koji pretenduje da postane jedan od najvažnijih istorijskih filmova u novijoj srpskoj kinematografiji, iznedriće na veliko platno epopeju o rađanju moderne srpske države i junačkim danima Prvog i Drugog srpskog ustanka.

Srpska majka

Kao što je ranije najavljeno i sa oduševljenjem dočekano u javnosti, teška i odgovorna uloga vožda Đorđa Petrovića Karađorđa poverena je bardu našeg glumišta Nenadu Jezdiću, dok će njegovog kuma Miloša Obrenovića igrati Vuk Jovanović. Međutim, Kurir ekskluzivno saznaje još jedan ključni detalj iz kastinga, koji je do sada čuvan u strogoj tajnosti. Pored Jezdića, glavnu žensku ulogu u filmu poneće istaknuta Ivana Nikolić. Ona će oživeti lik Jelene Jovanović, Karađorđeve supruge, žene koja je predstavljala stub porodice i vernu senku velikog vožda u najturbulentnijim godinama srpske istorije.

Ivanu smo gledali u Sablji i Ubicama mog oca



Ovim kastingom proslavljeni reditelj Predrag Gaga Antonijević nastavlja svoju izuzetno uspešnu saradnju sa Ivanom, koja je ostavila dubok trag i pobrala simpatije publike u njegovoj hit seriji "Ubice mog oca". Antonijević je, kako saznajemo iz izvora bliskih produkciji, upravo u njoj video neophodnu dramsku dubinu, dostojanstvo i snagu potrebnu za interpretaciju žene koja je uz Karađorđa prolazila kroz najveće životne i nacionalne oluje - od podizanja ustanka do tragičnih izgnanstava. Njena uloga neće biti samo puka istorijska ilustracija, već slojeviti prikaz stradanja i nade srpske majke i supruge tog doba.

Danis Murić



Da "Sretenje" neće biti samo suvoparna istorijska hronika, već punokrvna filmska priča koja diše i živi kroz sudbine običnih ljudi, svedoči i angažman dvojice izvanrednih glumaca u specifičnim ulogama. U zapaženim rolama gledaćemo Denisa Murića i Nikolu Kolju Pejakovića.

Nikola Pejaković Kolja



Za razliku od Jezdića i Nikolićeve, Murić i Pejaković će tumačiti fiktivne likove. Njihov zadatak je od krucijalne važnosti za dinamiku filma - oni će služiti kao narativna nit koja povezuje centralnu radnju, vožda i ustaničke vođe s takozvanim malim čovekom iz naroda. Denis Murić, jedan od najdarovitijih glumaca mlađe generacije, svojim neospornim talentom doneće sirovu energiju srpskog seljaka ustanika, dok će maestralni Pejaković sa svojim specifičnim, dubokim izrazom i prepoznatljivim šarmom biti na "drugoj strani" i sigurno dati poseban kolorit i težinu scenama u kojima se prepliću surovost rata i borba za goli opstanak.

Predrag Gaga Antonijević



- Glavna ideja mi je bila da na neki način približim i pomirim Karađorđa i Miloša Obrenovića. Ove naše današnje Srbije ne bi bilo da nije bilo njih dvojice i da obojica nisu učestvovala u tom procesu. To je zapravo priča "dva u jednom" o našem opstanku - rekao je Antonijević.

Uigran tim

Reditelj Predrag Gaga Antonijević potpisuje i scenario za novi film, kao i režiju, dok je producent Maksa Ćatović. Producenti su "Film danas" i "Dandelion prodakšen" sa sedištem u Los Anđelesu i Beogradu. Snimanje je planirano da traje tri meseca, a premijera se očekuje naredne godine na Sretenje.

Maska Ćatović



Na šta se odnosi naslov filma

Film "Sretenje" priprema se u tišini već duže vreme, a informacije su se davale na kašičicu. Sam naslov asocira na donošenje Sretenjskog ustava iz 1835. godine, radnja ovog filma duboko je ukorenjena u 1804. godinu i događaje oko zbora u Orašcu (koji se takođe odigrao na praznik Sretenje Gospodnje). Film će pratiti psihološki i fizički teret koji je Karađorđe preuzeo na sebe kada je izabran za vođu ustanka protiv dahija, kao i eskalaciju bune u opštenarodni rat za oslobođenje.

