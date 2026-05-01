Slušaj vest

Popularni dramski umetnik Milan Vasić nikada ne propušta priliku da naglasi koliki ponos oseća zbog svojih korena sa Kosova i Metohije. Neraskidiva emotivna nit koja ga veže za zavičaj, gde je proveo mladost i gde mu i dalje borave najbliži, ogleda se u čestim odlascima u roditeljsku kuću, poštovanju pravoslavnih svetinja i želji da istu tu privrženost usadi svom sinu.

U galeriji pogledajte kako izgleda imanje Milana Vasića na KiM:

1/7 Vidi galeriju Imanje Milana Vasića Foto: Milan Vasic/Instagram

Detinjstvo i stasavanje u zavičaju

Svoje rane godine, kao i školovanje, Milan je završio u Kosovskoj Kamenici. Upravo u tom mestu je, uz sportske treninge, prvi put prepoznao sklonost ka glumi. Njegovi otac i majka, rodom iz Velikog Ropotova, ostali su verni svom ognjištu, što je glumca podstaklo da i ključne životne trenutke veže za ovaj kraj. Tako je na Kosovu i Metohiji stao na ludi kamen sa suprugom Majom, a nedavno je tamo organizovao i sveti čin krštenja za svog naslednika.

Milan Vasić krstio sina Despota u manastiru Gračanica Foto: milanvasic/instagram

Duhovna snaga i mir u svetinjama

Glumac je čest gost u najvećim srpskim manastirima, a nedavno je sa publikom podelio impresije iz Gračanice. Zagovornik je ideje da bi svetinje u južnoj pokrajini trebalo posećivati što redovnije, a svoju ljubav prema rodnoj grudi sažeo je u dirljivu misao:

"Srce mi je tamo i Kosovo je nešto što ja pamtim, po najlepšem detinjstvu koje sam imao. Cela familija mi je na Kosovu i Kosovo je moja duša."

Susret generacija u porodičnom domu

Jedan od najupečatljivijih momenata koje je Vasić predstavio javnosti bio je prvi boravak njegovog sina Despota u dedovini.

Snimak toplog dočeka u dvorištu, gde su unuka dočekali baka i deka, raznežio je mnoge. Domaćini su se potrudili da pripreme bogatu trpezu sa tradicionalnim jelima, dok je glumac zabeležio trenutak kada je njegov otac, u duhu pravog domaćina, natočio domaću rakiju kako bi nazdravili važnom gostu.

Pogledajte video: Krštenje sina Milana Vasića