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Glumica Branka Pujić gostovala je u emisiji "Jugo kult", gde je govorila o kultnom filmu "Sveto mesto", jednom od najznačajnijih ostvarenja domaćeg horor žanra.

Film reditelja Đorđa Kadijevića nastao je po motivima dela "Vij" ruskog pisca Nikolaja Gogolja. U impresivnoj glumačkoj postavi našli su se Dragan Jovanović, Mira Banjac, Aleksandar Berček, Danilo Lazović i Maja Sabljić.

"Jedan od najboljih horora"

Govoreći sa vremenske distance, Branka Pujić istakla je da film smatra pravim remek-delom:

"Puno me uspomena vezuje za ovaj projekat i mislim da je to jedno remek-delo, verovatno i najbolji horor film na prostoru bivše Jugoslavije. Za mene kao mladu glumicu bio je to veliki izazov", rekla je ona.

Branka Pujić u filmu Sveto mesto Foto: printscreen/youtube/Filmovi i Serije

Težina uloge Katarine Županski

Glumica je otvoreno govorila o zahtevnosti lika Katarine Županski, koji joj je bio posebno težak za tumačenje:

"Uživam u dobru, volim da budem svetlost i da širim ljubav, da pomažem ljudima – to je nešto iskonski u meni. Upravo zato mi je ova uloga bila izuzetno teška. Morala sam da izvučem iz sebe nešto što u suštini nemam. Ta junakinja nije ni na ovom ni na onom svetu – taj nemir duše je nešto zastrašujuće. Uspela sam da dotaknem tu mračnu stranu, ali nije se igrati s tim tek tako", priznala je Pujićeva.

Izazov i za Dragana Jovanovića

Osvrnula se i na angažman svog supruga, glumca Dragana Jovanovića:

Dragan Jovanović u filmu Svetu mesto Foto: printscreen/youtube/Filmovi i Serije

"Dragan ima izuzetan dramski gabarit. U filmu donosi i komične momente, ali sa merom. Kada danas pogledam film, vidim da ni njemu nije bilo lako – ipak se zaljubio u vešticu, i to traje i danas", našalila se glumica.

Naporno, ali nezaboravno snimanje

Pujićeva je evocirala i atmosferu sa snimanja, ističući koliko je proces bio fizički zahtevan, posebno za Miru Banjac:

1/7 Vidi galeriju Mira Banjac u filmu Sveto mesto Foto: printscreen/youtube/Filmovi i Serije

"Bilo nam je zaista zabavno na snimanju, ali i veoma naporno. Mira Banjac je imala zahtevne scene na kranu, gde 'jaše' Dragana. Iako je već bila afirmisana glumica, hrabro je ušla u tu neobičnu priču. Morala je potpuno da promeni svoj izgled, da se 'unakazi', što je za svaku ženu veliki korak. Sećam se da nam je u jednom trenutku rekla: 'Deco, šta mi je ovo trebalo'. Bilo je zaista fizički iscrpljujuće", prisetila se Branka Pujić.

(Kurir.rs/ Srbija Danas)

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