Slušaj vest

Premijera filma "Orkanski visovi" (Wuthering Heights) studija Warner Bros. Pictures biće 1. maja na HBO Max strIming platformi. Premijera na HBO kanalu biće 10. maja u 20 časova.

U odvažnoj i modernoj ekranizaciji jednog od najvećih ljubavnih romana svih vremena, rediteljka Emerald Fenel donosi strastvenu i mračnu priču o zabranjenoj ljubavi Keti i Hitklifa, koje tumače Margo Robi i Džejkob Elordi. Film spaja bezvremensku romansu sa snažnim emocijama i impresivnom glumačkom postavom, donoseći novu viziju klasika Emili Bronte.

Pogledajte fotografije iz filma

Film Orkanski visovi Foto: Blitz Film

U filmu takođe igraju Hong Čau, Šazad Latif, Alison Oliver, dobitnik BAFTA nagrade Martin Kluns i Juon Mičel.

Film je režirala Emerald Fenel prema sopstvenom scenariju, nastalom po romanu "Orkanski visovi" autorke Emili Bronte. Producenti su Fenel, Džozi Meknamara i Robi, dok su izvršni producenti Tom Akerli i Sara Dezmond.

