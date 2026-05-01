Mračna priča o zabranjenoj ljubavi: Moderni "Orkanski visovi" stižu na male ekrane
Premijera filma "Orkanski visovi" (Wuthering Heights) studija Warner Bros. Pictures biće 1. maja na HBO Max strIming platformi. Premijera na HBO kanalu biće 10. maja u 20 časova.
U odvažnoj i modernoj ekranizaciji jednog od najvećih ljubavnih romana svih vremena, rediteljka Emerald Fenel donosi strastvenu i mračnu priču o zabranjenoj ljubavi Keti i Hitklifa, koje tumače Margo Robi i Džejkob Elordi. Film spaja bezvremensku romansu sa snažnim emocijama i impresivnom glumačkom postavom, donoseći novu viziju klasika Emili Bronte.
Pogledajte fotografije iz filma
U filmu takođe igraju Hong Čau, Šazad Latif, Alison Oliver, dobitnik BAFTA nagrade Martin Kluns i Juon Mičel.
Film je režirala Emerald Fenel prema sopstvenom scenariju, nastalom po romanu "Orkanski visovi" autorke Emili Bronte. Producenti su Fenel, Džozi Meknamara i Robi, dok su izvršni producenti Tom Akerli i Sara Dezmond.