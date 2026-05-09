Dragan Nikolić bio je jedan od najvećih i najvoljenijih glumaca jugoslovenske i srpske kinematografije, čovek čije su uloge i harizma obeležile čitave generacije. Rođen 20. avgusta 1943. godine u Beogradu, „Gaga“ je ostavio trag koji se i danas prepoznaje u domaćem filmu i televiziji — ali njegov život bio je isprepletan i ličnim tragedijama koje su ga obeležile zauvek.

Milena Dravić i Dragan Nikolić

Jedna od njih vezana je upravo za datum njegovog rođenja. Na 20. avgust, dan kada je slavio život, preminuo je njegov stariji brat Miroslav - osoba koju je Nikolić smatrao svojim uzorom i životnim osloncem. Nakon te smrti, glumac više nikada nije želeo da obeležava rođendan.

- Uglavnom smo živeli po ulicama Beograda, nije bilo kompjutera ni igračaka, sami smo smišljali igre. Na mene je veliki uticaj imao i moj stariji brat Miroslav, danas pokojni. Bio mi je životni učitelj i uzor u mnogim stvarima. Video bih i gde on greši, pa sam tako mogao da ispravim svoje ponašanje – govorio je Nikolić, ne krijući koliko ga je brat oblikovao.

Stan Milene Dravić i Dragana Nikolića na moru

Kakav je Gaga bio iza kamera

Bliski prijatelji iz sveta filma i pozorišta svedočili su i o drugoj strani njegovog života, onoj manje vidljivoj publici. Glumac Dragan Ćosić jednom prilikom otkrio je detalje koji oslikavaju njegovu privatnu borbu i strahove.

– Pio je votku ili škotski viski star 12 godina, to mu je bilo piće. Poslednje dve-tri godine je prestao da pije. Bio je u velikoj panici pošto je i brat preminuo od toga. Kao da danas to gledam. Došao je tog dana ovde, uhvatio se za stomak i rekao mi: „Ja sam ispljunuo krv“. Tada smo se svi skamenili – ispričao je Ćosić.

Čudne slučajnosti

Zanimljiva, gotovo sudbinska podudarnost vezuje Nikolića i bivšeg predsednika SR Jugoslavije Slobodan Milošević — obojica su rođena 20. avgusta, a preminula 11. marta, u razmaku od deset godina.

Dragan Nikolić sahrana

Milošević je preminuo 2006. godine u Hagu, u pritvorskoj jedinici Haškog tribunala, a zvanično je uzrok smrti bio infarkt. Tačan isti datum, 11. mart, obeležio je i kraj života Dragana Nikolića 2016. godine u Beogradu.

Legendarni „Gaga“ sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, ostavljajući iza sebe filmografiju i uloge koje su odavno postale deo kolektivnog pamćenja.

