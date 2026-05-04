Serija "Srećni ljudi" prvi put emitovala se od 1993. do 1996. godine, te je dosta puta do sada reprizirana. Međutim, mnoge tajne sa snimanja otkrivene su tek godinama kasnije.

Jedna od njih odnosi se na scenu koja je izbačena, te se nikada nije emitovala. O tome je svojevremeno govorio i pokojni glumac Ivan Bekjarev. Reč je o scenu koju je snimao sa koleginicom Sekom Sablić.

Kultna serija Srećni ljudi snimana je pre više od 30 godina

"Sećam se da smo imali jednu žestoku ljubavnu scenu, ali ona nikada nije ušla u seriju. Snimak je bio tehnički neispravan, jer se kamerman tresao od smeha dok je snimao Seku i mene u ljubavnom zanosu! Naravno, mi smo tu scenu ponovili, ali nijednom nismo bili uverljivi kao taj prvi put. Žao mi je što gledaoci "Srećnih ljudi" nisu videli kako je to izgledalo", ispričao je Bekjarev za Informer.

Ivan Bekjarev i Seka Sablić u seriji Srećni ljudi
Ivan Bekjarev i Seka Sablić u seriji Srećni ljudi

Ma koliko delovalo da je češće, ova serija zapravo je emitovana tačno 11 puta na programima RTS-a 1 i 2. Razlog za ovako učestalo repriziranje leži u izuzetno visokoj gledanosti koju "Srećni ljudi" ostvaruju decenijama nakon premijere, često pobeđujući i modernije programske sadržaje.

