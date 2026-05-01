Najveća balerina današnjice, jedina Prima ballerina assoluta koja i dalje nastupa na najvećim svetskim scenama Svetlana Zaharova i violinista svetskog renomea Vadim Rjepin, par u životu i na sceni, predstaviće beogradskoj publici svoju hit predstavu „Pas de deux - Ples udvoje na vrhovima prstiju“.

Zaharova kaže da su ovaj jedinstveni koncept, zamišljen kao intiman dijalog između umetnosti, ona i Vadim osmišljavali godinama, da su puno isprobavali, birali nova dela, menjali repertoar dok nisu došli do toga da je taj program harmoničan i raznovrstan. Program je osmišljen tako da svaki gledalac ima mogućnost da otkrije za sebe nešto novo ili čuje omiljena dela. Na predstavi će se izvoditi kako poznata klasična muzika i koreografije, takođe i savremena dela. U jednoj večeri publika će uživati u potpuno različitim stilovima plesa - izjavila je Zaharova.

Uz pratnju Beogradskog kamernog orkestra i izvanrednih igrača Boljšoj teatra - Artemija Beljakova, Mihaila Lobuhina i Igora Cvirka- pred očima publike odvijaće se veče koje briše granice između koncerta i klasične baletske gala predstave. Svetlana će nastupiti i kao solista i u duetima sa maestralnim kolegama.

Svaki pa de de (Pas de deux), svaki solo, postaje intiman razgovor u kome se prsti na nogama balerine i prsti violiniste spajaju u savršenoj harmoniji, obećavajući publici nezaboravno emotivno iskustvo.

Zaharovu barem našoj publici ne treba posebno predstavljati. Kao primabalerina Boljšoj teatra i zvezda Skale u Milanu, nastojala je da proširi svoje vidike modernijim delima. Za sebe kaže da veruje da je u karijeri najinteresantnije tek očekuje.

Njen suprug Rjepin je podjednako poznat. Nakon što je debitovao na resitalima u Moskvi i Sankt Peterburgu sa samo 11 godina, sada nastupa sa svim najvećim svetskim orkestrima i dirigentima. Jehudi Menjuhin ga je, ni manje ni više nego, nazvao „najboljim i najsavršenijim violinistom“.

Na programu su koreografije: Marijusa Petipe, Maura Bigoncetija, Motoko Hirajame, Artemija Beljakova, Mihaila Fokina i Johana Koborga, na muziku: Montija, Glazunova, Sen Sansa, Moretija, Čajkovskog, Pjacole, Ravela, Vilijamsa, Masnea i Bacinija.

Ulaznice su od danas u prodaji na svim Ticket Vision prodajnim mestima, kao i putem sajta: https://tickets.rs/tour/ples_udvoje_na_vrhovima_prstiju_2659