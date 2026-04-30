U prijatnom ambijentu beogradskog Aerokluba održano je književno veče pod nazivom "Govor svetlosti", autora Nikše Dobre. Događaj je okupio brojne poštovaoce pisane reči, kao i ugledne ličnosti iz sveta kulture, umetnosti i sporta.

Foto: Gordan Jović

Povod za okupljanje bila je promocija novog duhovno-filozofskog romana "Pacijent koji je govorio svetlošću", koji dolazi nakon zapaženog uspeha prethodnog dela „Sofijin Bliss“. Autor je i ovoga puta publici ponudio delo koje prevazilazi klasične književne okvire, vodeći čitaoca na duboko unutrašnje putovanje kroz teme ljubavi, svesti i smisla postojanja.

Prof. dr Milan Latas, recenzent romana, ističe da ovo nije knjiga koja traži da se brzo pročita, već da se doživi.

"Kroz naizgled jednostavan susret psihijatra i pacijentkinje, autor otvara prostor za mnogo dublja pitanja o svesti, ljubavi i unutrašnjoj istini, ostavljajući čitaocu da u toj tišini pronađe sopstvene odgovore."

Nikša Dobre Foto: Ustupljena fotografija

Sam autor Nikša Dobre, sa publikom je podelio ličnu inspiraciju u vezi sa procesom nastanka romana: „Ovaj roman za mene nije bio plan, već prirodan nastavak onoga što sam već započeo, iskustvo koje je tražilo da bude zapisano. U svemu što radim, bilo da je reč o književnosti, muzici ili sportu, vodim se istim principima: Istinom i Ljubavlju. Ljubav nije emocija, već stanje svesti, i da se istina ne izmišlja nego doživljava. Duhovnost je, u tom smislu, jedinstvo uma i duše, kao i povezanost mikro i makrokosmosa.”

Njihova izlaganja dodatno su približila suštinu filozofsku dubinu romana, naglašavajući jedinstven spoj naučnog, duhovnog i umetničkog izraza koji knjiga donosi.

Foto: Gordan Jović

Odlomke iz romana čitala je glumica Tamara Milčić, a poseban doprinos večeri dala je muzička pratnja Milana Marinkovića na gitari, kao i samog autora, Nikše Dobre, čiji su tonovi dodatno obogatili atmosferu i upotpunili doživljaj ovog nesvakidašnjeg susreta književnosti i umetnosti.