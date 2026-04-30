Nakon velikog uspeha serije "Izazov", koja je imala premijeru prošle jeseni na Superstar TV, Maja Mandžuka kao njen kreativni producent i glavna glumica s ponosom najavljuje nastavak. Ovaj originalni sitkom, čija priča o dve prijateljice koje posle više godina života u Americi dolaze u Beograd i tu započinju svoj pravi izazov, u produkciji "Vižn tima" i Telekoma Srbija trenutno je u montaži, a Maja samo za TV Ekran priča o novitetima koji karakterišu drugu sezonu. Uz reditelja i scenaristu Vladu Aleksića, pitala se i za odabir glumaca.

Pre svega, tu su i neki novi likovi?

- Tako je. Veliko pojačanje su Ivan Bosiljčić, Branka Petrić, Milan Kolak, Dubravko Jovanović, Bane Tomašević, Jelena Trkulja... Imamo gostujuće glumce u svakoj epizodi, baš kao i u prvoj sezoni, ali i mnoge mlade kolege. Neke likove smo, kao malog Vukašina, raspisali, pa sada imaju veći prostor. Druga sezona će biti ludilo.

Bavite se veoma aktuelnim temama?

- Gledali smo da budu aktuelne, od veštačke inteligencije do influensera. Svaka epizoda je, za razliku od prve sezone, na neki način povezana. Jeste priča za sebe, ali vežu je linije odnosa tih likova. Tu su nova zaljubljivanja, raskidi, uneli smo više emocija u drugu sezonu. Ono najlepše, pored svih svađa i takmičarskog duha, jesu ta ljudska i prijateljska linija između junaka. Svi su jedni uz druge bez obzira na kakve izazove su naišli. Ostale su ljudskost i toplina, što je mnogo lepo.

Nije lako danas napisati dobar sitkom?

- To je u stvari najteže. Naši sitkomi su uglavnom licenca. A "Izazov" nije ni klasičan sitkom ni licenca. Napravili smo taj neki "friends vibe". Svi kažu da naša serija najviše liči na "Prijatelje", samo što smo mi objedinili tri-četiri različite generacije, pa je još zanimljivije.

Kad je prva sezona dobra, teško je zamisliti kako može i druga da bude uspešna?

- Jeste, jer je veliki izazov da treba da bude još bolja. Ali mislim da smo napravili još bolje u scenografskom smislu, ali i što se tiče kostima... Deluje i izgleda veoma skupo. Volim da kažem da serija izgleda svetski, a naše. Baš je za sve. Pravili smo je za publiku od sedam do 87 godina i lepo je što svaka epizoda ima neku pametnu i lepu poruku. Ima svega, i komedije i romanse.

"Izazov" je od vaše velike želje da se realizuje stigao do uspeha. Znači li vam to?

- Mnogo. Još se borim, nije lako. Dve godine sam samo u ovome i toliko mi je lepo da radimo zajedno i uživamo. Drago mi je što i gostujući glumci žele da se vrate na set, da im se raspiše uloga. Sve je to zbog energije koju ranije nisam doživela ni na jednom setu. Možda na filmu "Munje", kad smo nas šestoro-sedmoro bili non-stop zajedno. Sad vidim da je i ovoj ekipi, i gaferima, rasveti, kamermanima, svima lepo i svi smo jedva čekali novi dan da nastavimo s radom. Jedva čekam da krene emitovanje serije i da čujem reakcije publike. Nadam se da će "Izazov" da dobije prostor i publicitet kakav zaslužuje.



