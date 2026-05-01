Neretko glumci, baš kao i junaci koje tumače, imaju neobične životne puteve. Neki krenu stopama svojih roditelja, a neki putem starijeg brata ili sestre. Među onima koji su svojim delima ostavili dubok trag u domaćoj kinematografiji i ostali simbol nekog prošlog vremena nalaze se slavna braća, a među njima i jedna sestra.

Mira Stupica

Legendarna Mira Stupica (1923-2016) rođena je kao Miroslava Todorović. U pozorištu je debitovala 1941. godine, a jednom prilikom je, govoreći za RTV reviju, objasnila da je na televiziji nije bilo mnogo jer je pažljivo birala uloge, kao i da je mesto pred kamerom popunio njen šest godina mlađi brat Bora Todorović (1929-2014). Upravo ga je ona zarazila glumom. Dok je Mira gradila blistavu karijeru u pozorištima u Nišu i Šapcu, a kasnije i u JDP i Ateljeu 212, Bora je još kao dečak preuzeo brigu o porodici, trudeći se da zaradi jer su rano ostali bez oca.

Bora Todorović

Dok je pohađao srednju tehničku školu, u tadašnjem Savremenom pozorištu ukazala se potreba za malim naturščikom. Mira je povela Boru, koji je veoma uverljivo odigrao komplikovanu rolu. Kasnije je njegova ljubav prema pozorištu presudila da napusti posao tehničara u fabrici motora i traktora u Rakovici i upiše Pozorišnu akademiju. Dok Miru mnogi pamte kao Kiku Bibić iz TV serije "Bukvar", Bora je na filmu ostavio neizbrisiv trag, a samo neki od naslova su "Maratonci trče počasni krug", "Balkanski špijun", "Balkan ekspres"...

Nikola Simić

Iako je slavom nadmašio svog brata Slavka (1924-2007), Nikola Simić (1934-2014) u glumu je ušao zahvaljujući upravo njemu. Nikola je bio nadaren za slikanje, pa je želeo da upiše srednju umetničku školu u Novom Sadu u vreme kad je Slavko već bio glumac i profesor glume. Mnogo decenija kasnije Nikola je saznao da mu je brat tada javio da nije primljen u umetničku školu da mu u Novom Sadu ne bi bio smetnja i tako ga nesvesno uveo u glumu.

Slavko Simić

Slavko je na filmu debitovao 1947. u ostvarenju "Živjeće ovaj narod", a igrao je i u seriji "Otvorena vrata". Nikola je prvu ulogu odigrao kao student 1957. u JDP, gde je preko 40 godina igrao predstavu "Buba u uhu", koja je ušla u Ginisovu knjigu rekorda po dugovečnosti. Na filmu je posebnu pažnju privukao u žanru komedije kao Dimitrije Pantić u serijalu "Tesna koža". Generacije pamte i da je svoj glas pozajmio Dušku Dugoušku, pa se i danas široko koristi čuveno: "Šefe, koji ti je vrag?"

Predrag Laković

Najpoznatiji blizanci domaće kinematografije su Predrag Pepi (1929-1997) i Dragan Laković (1929-1990). Dok Predraga TV publika najčešće identifikuje sa čuvenim ujka Kostom iz "Boljeg života", pamte se i njegove uloge u serijama "Kamiondžije", "Gore-dole", filmovima "Majstori majstori", "Tango Argentino"... Sa Oliverom Marković, Đuzom Stojiljkovićem i Vlastom Velisavljevićem bio je u prvoj klasi novoosnovane Akademije za pozorište, film, radio i televiziju. Neke od najznačajnijih uloga ostvario je na sceni JDP, a dobitnik je i Oktobarske nagrade Grada Beograda.

Dragan Laković

Dragan je bio pet minuta mlađi od brata. Ostvario je značajan glumački opus, pre svega u mjuziklima Pozorišta na Terazijama, a pojavio se i u brojnim filmovima, TV serijama, radijskim programima. Emisije za decu "Deco, pevajte sa nama" i "Na slovo" obeležile su detinjstvo mnogih generacija, a objavio je i veliki broj gramofonskih ploča s dečjim pesmama. Danas ime ovog velikana nosi jedan vrtić u Bloku 61 na Novom Beogradu.

Ljuba Tadić

Ljubomir Ljuba Tadić (1929-2005) studije glume je završio 1953. u klasi profesora Joze Laurenčića na Akademiji za pozorišnu umetnost, a glumom je počeo da se bavi još kao učenik Prve kragujevačke gimnazije u pozorištu ''Joakim Vujić". Kasnije je igrao i u BDP, Narodnom pozorištu u Beogradu, JDP, Ateljeu 212, ali i u alternativnom pozorištu ''Magaza'', koje je zajedno sa suprugom, glumicom Snežanom Nikšić, osnovao 1983.

Rastko Tadić

Njegov brat Rastko (1933-1994) završio je osnovnu školu i gimnaziju u Kragujevcu, a Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Igrao je u oko sedamdeset pozorišnih predstava, a bavio se i režijom posebnih programa i pisanju dramskih tekstova i scenskih adaptacija. Glumio je u preko 90 filmova domaće i strane produkcije, a poslednju ulogu imao je u seriji "Policajac sa Petlovog brda" kao portir Ilić.

Biografije ovih legendarnih umetnika mogle bi da zauzmu cele knjige, a mi smo se prisetili samo dela blaga koje su nam ostavili baveći se predano onim u čemu su bili tako dobri.

